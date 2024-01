"Benelli, è stato un blocco elettrico". L’assessore Pozzi minaccia querele

L’assessore Riccardo Pozzi non ci sta e minaccia querele dopo avere risolto il problema dell’acqua alta nelle panchine dello stadio "Benelli" e a bordo campo. Anzi le annuncia con tanto di finalità: "Devolverò la somma a favore di “borse sport”, per le famiglie di giovani atleti che non possono pagarsi la quota". L’assessore ai lavori pubblici non ha gradito le critiche arrivate per l’improvviso allagamento della fascia laterale del campo e delle nuove panchine incassate a bordo campo, dopo i lavori estivi di riqualificazione per 900mila euro, arrivate sui social e anche dal consigliere di Fratelli d’Italia Daniele Malandrino, il quale aveva evidenziato come ancora una volta allo stadio siano state attaccate pezze e come sia stato ignorato il suo appello a un progetto organico per ristrutturare tutta l’area, da portarsi avanti pezzi ma all’interno di una visione organica, cioè pensando l’area nella sua interezza e non a pezzi. Lo stesso Malandrino aveva sottolineato la contraddizione tra impianto nuovo e disagi vecchi. Critiche che l’assessore Pozzi spedisce al mittente, spiegando perché: "Abbiamo attivato manualmente le pompe dopo un blocco elettrico che può capitare a chiunque e tutto è andato a posto". Premette. Poi entra nei dettagli: "In queste ore una foto, quella che ritrae le nuove panchine allagate, ha scatenato molta ironia, ma anche tante falsità. Si è detto che i lavori recentemente eseguiti erano stati fatti male e che il progetto fosse sbagliato. Ma in realtà quello che è accaduto è semplicemente una mancata attivazione degli automatismi che permettono alle pompe di smaltire l’acqua. Una situazione che in poche ore si è risolta con l’attivazione manuale delle pompe, senza danni per le panchine e per il campo che ha tenuto bene. Sabato la partita si è svolta regolarmente, così avrebbe potuto essere anche domenica e, a conferma, la Vis lunedì mattina si è allenata regolarmente. Sicuramente un incidente che si sarebbe potuto evitare, ma le ironie e le falsità che si sono dette e scritte non vanno bene. L’intervento che è stato realizzato complessivamente sullo stadio Benelli è andato a buon fine ed è stato ottimo. Quello che ho letto in questi giorni non va bene: sono a favore delle critiche perché aiutano a migliorare, ma quando il limite viene superato ognuno si deve prendere le responsabilità di ciò che dice. Non nascondo che stiamo valutando anche azioni legali nei confronti di chi ha esagerato. L’eventuale risarcimento vorrei metterlo a disposizione di “borse sport”, per le famiglie di giovani atleti che non possono pagarsi la quota".