Benelli, sfoggio di potenza. La Trk 702 ha fatto il botto. Difficile esaudire le richieste

Come mettere in vetrina i cappotti in pieno agosto e sperare di venderne tanti. Siamo in zona miracoli. E la Benelli è riuscita in questa impresa: ha messo sul mercato la nuova Trk 702 a fine agosto quando cioè molti si preparano ad infilare la moto in garage: a fine ottobre ne aveva vendute più di duemila.

"Ed è capitato anche che un cliente di Enna che ne voleva una a tutti i costi, è venuta a comprarla da uno dei nostri concessionari di Pesaro", dice Gianni Monini responsabile marketing della casa del Leoncino. In questi giorni la casa pesarese, che come noto è controllata da una multinazionale cinese, è presente al salone della ciclo e motociclo in corso a Milano. Uno sfoggio di potenza quello della casa pesarese perché lo spazio espositivo della Benelli è il più grande di tutto il salone, Honda compresa.

"Siamo molti soddisfatti – dice miss Clara, l’amministratore delegato della Benelli – perché sia i concessionari che tutte le persone che vengono a visitare il nostro spazio espositivo restano molti colpiti dalle nostre moto e questo per noi è motivo di grande soddisfazione".

In questo salone della moto la Benelli presenta otto nuovi modelli allargando la platea della clientela, attraverso una offerta molto variegata, per tutti i gusti, per tutte le tasche, anche sotto il profilo delle cilindrate.

"Il nostro problema in questo momento – continua Monini – è riuscire a stare dietro alle richieste di mercato che sono tre volte superiori alla nostra capacità produttiva, e questo fattore ha innescato questa corsa. Con la nuova Trk 702 la clientela va a bussare ai tanti concessionari che abbiamo sparsi in tutta Italia per riuscire ad avere la moto subito".

Il rapporto qualità prezzo sembra essere essere la chiave del successo sul mercato della Benelli perché la 500cc è da quattro anni in testa alla classifica della moto più vendute in Italia ed ora c’è in scia anche il nuovo modello Trk 702 "per cui sulla scorta delle richieste pensiamo di poter arrivare alla fine dell’anno con 3500 moto immatricolate. Questo perché si ha una moto di media alta qualità ad un prezzo contenuto perché stiamo parlando di 7mila 490euro e regaliamo anche le borse", continua Monini.

Il tutto in un settore, quello dei motocicli, che è tra i pochi in controtendenza rispetto ad un mercato generale che sta andando in affanno. "Se è vero che siamo felici da una parte per i risultati che stiamo ottenendo, è altresì vero che la grande richiesta del mercato sta anche a significare che le persone e le famiglie in generale per la mobilità preferiscono usare moto e scooter che costano la metà di una utilitaria. E questo non è un bel segnale che dà il Paese".

Alla Benelli in questo momento sono occupate oltre 70 persone, tra tecnici, design, colladuatori e personale amministrativo e alla fine del 2022 la casa del Leoncino ha chiuso con un fatturato di 110 milioni. Va detto che negli stabilimenti cinesi della città di Wenling sede della QJ, la società che controlla Benelli, stanno correndo per stare dietro alle richieste che arrivano dal mercato nazionale.

