"Benelli Week", ci siamo. In mille da mezzo mondo

Come sempre i primi ad arrivare sono Mister Steave Peace e sua moglie Valery: arrivano ogni anno dall’Isola di Man dove lui è presidente del Moto Club Benelli. E’ tempo del "Rof dei motori", il Benelli Week 2025, raduno aperto a tutte le marche del mondo, in programma dal 15 al 21 settembre per l’organizzazione del Registro Storico Benelli, Moto Club Tonino Benelli e la collaborazione dell’azienda Benelli QJ, del Comune di Pesaro e della Regione Marche. L’edizione di quest’anno rende omaggio a Mike Hailwood, "Mike the Bike", mostruoso pilota inglese di moto e poi di auto che proprio al Tourist Trophy dell’Isola di Man del 1962 guidò una Benelli per poi diventare anche un mito di casa nostra quando nel Gran Premio Pesaro Mobili del 1971 scelse di correre con la Benelli 500 sul circuito cittadino di Villa Fastiggi, con 70.000 persone impazzite dietro le balle d paglia.

A qualche giorno dal via già si prevede che saranno oltre mille gli esemplari umani "su due ruote" in arrivo dall’Italia e dal resto del mondo, fra cui una quarantina dalla Scandinavia. Come sempre li attende una settimana di appuntamenti giornalieri che li spalmeranno su tutto il territorio della regione, con annesso pranzo nei locali dove si mangia meglio: il binomio moto-buona tavola è uno dei più infallibili della storia. Tradizionalmente, la gran chiusura domenica mattina giù dalla Panoramica, nel ricordo del collezionista Luciano Battisti e col "rombo di tuono" a far tremare la Palla di Pomodoro. L’appendice di quest’anno, che affiancherà il Benelli Week nella mattinata di domenica 21, sarà "La musica della moto. Memorial Marco Benelli", in calendario Asi organizzato dal Registro Storico Benelli, altro omaggio reso questa volta allo scomparso Marco Benelli, ultimo rappresentante della famiglia fondatrice. A presentare la manifestazione, al Museo Benelli di via Mameli c’era ieri mattina un "florilegio" di nature diverse, ma tutte con un cilindro piantato nel cuore: il sindaco Andrea Biancani e il vicesindaco Daniele Vimini; Giovanni Dallasta, consigliere regionale e vicepresidente Aci Pesaro e Urbino; Marco Brusciotti, presidente del Registro Storico Benelli; Roberto Vitali, responsabile commerciale e marketing Benelli Q.J.; Alberto Paccapelo, presidente di Terra Piloti e Motori; naturalmente oltre ai padroni di casa Paolo Marchinelli e Davide Cecchini, rispettivamente direttore del Museo Benelli e vicepresidente del Moto Club Tonino Benelli. Nell’attesa fate il pieno di benzina.

f.b.