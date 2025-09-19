Benelli Week, la magia si ripete. Vengono da mezzo mondo: "Siamo follemente innamorati"

Nella terza settimana di settembre, da quindici anni esatti, Pesaro si trasforma in un crocevia di persone, ma anche di storie e di culture, che condividono un’unica passione: quella per la motocicletta. E’ l’effetto della Benelli Week, evento in programma in città fino a domenica e che ogni anno, per una settimana, richiama migliaia di motociclisti provenienti da mezzo mondo. Quartier generale della manifestazione è il Museo Officine Benelli, dove ogni mattina, pronti per la partenza dei tour in moto, è possibile incontrare appassionati di ogni tipo. C’è chi arriva dalla Svezia e dalla Finlandia, chi invece dalla Germania, dalla Svizzera o dall’Olanda e poi c’è addirittura chi ha attraversato l’oceano per essere presente arrivando a Pesaro dagli Stati Uniti, dall’Argentina ma anche dalla Nuova Zelanda.

"E’ la sesta volta che vengo qui per la Benelli Week – confida Joonas Jalo, 30 anni, che arriva dalla Finlandia insieme al suo amico Antti Lyhty –. Mio padre per primo era stato qui tempo fa e mi aveva detto che era bellissimo, così sono venuto anche io. Adoro l’atmosfera che si respira durante la Benelli Week, in più amo l’Italia, mi piace molto questa città, il mare, il cibo, le persone che sono qui. Io sono un appassionato di moto, ma non ho una Benelli. Venendo qui però la storia di questo marchio mi ha conquistato: il Museo Benelli è straordinario. Anche in Finlandia, vicino alla mia città, c’è un museo di moto, ma in dieci minuti puoi visitarlo tutto".

Non si sono persi nemmeno un giro in moto Desiree Vedder e Rolf Steine, che vengono dalla Svizzera: "La prima volta che siamo venuti alla Benelli Week era il 2018 – dicono –. Poi veniamo qui più o meno ogni due anni, ma in realtà eravamo qui anche l’anno scorso – sorridono –. Della Benelli Week mi piace il gruppo di persone e di amici che ritrovi ogni anno, in più ci piace scoprire l’Italia, non solo le località di mare ma anche l’entroterra. Noi siamo grandi appassionati di Benelli: siamo possessori di una Benelli 125, una MotoBi 250 e una Benelli 500 del 1940".

Tra chi partecipa alla Benelli Week c’è anche chi non si è perso nemmeno una edizione, come Christer Nilsson, svedese e presidente del Moto Club Benelli Scandinavia: "Sono venuto dalla prima edizione – dice –. Non potrei mai mancare a questa manifestazione perché è diventato un appuntamento fisso per me ma anche per tanti soci del nostro club, che ogni anno vengono a Pesaro. Noi siamo circa 70 soci, tutti follemente innamorati delle moto che hanno fatto la storia della Benelli".

Alla Benelli Week non ci sono soltanto i motociclisti pronti a partire per il tour giornaliero: c’è anche chi arriva a Pesaro per poter vivere l’atmosfera ed approfittare di una visita al Museo Benelli. E’ il caso di Jones e Lisa, due americani che non appena mettono piede all’interno del museo si emozionano: "Mio nonno era italiano ed è sempre stato un grande appassionato della Benelli. Mi ha sempre parlato di moto e per me essere qui è come chiudere un cerchio". Poi ci sono Peter e Wai, che vengono dalla Nuova Zelanda: "Io ho sei motociclette – dice – ed una di queste è una Benelli. Non ho potuto portarla con me, ma essere qui, poter vedere la storia di questo marchio, parlare con tutte queste persone appassionate, è davvero bellissimo".