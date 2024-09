‘Benelli Week’ nel nome di Grassetti. Sarà un’invasione da mezzo mondo

Ci siamo: dal 16 al 22 settembre torna a Pesaro la Benelli Week 2024, XIV edizione, per la gioia di motociclisti e appassionati della Casa del Leoncino. Sono come uccelli migratori: continuano ad arrivare a centinaia da tutto il mondo, come la coppia di inglesi già presente o gli americani in viaggio dal Texas. Il motto è: dovunque tu sia, se hai una moto che parte noi ti aspettiamo Organizzatori instancabili sempre Moto Club Pesaro Tonino Benelli e Registro Storico Benelli, in collaborazione con Benelli QJ, Regione Marche e Comune di Pesaro. Anche questa edizione è dedicata ad un grande pilota pesarese, per sempre nel cuore di tutti: Silvio Grassetti, campione d’Italia con la Benelli 350 nel 1967, in pista fino agli anni ’70 col 23 in omaggio a un altro grande della casa di Pesaro, Dario Ambrosini, campione del mondo con la Benelli nel 1950.

Nel loro nome arriva una settimana con un ricco programma: lunedì 16 settembre "Giro dei due passi" attraversando Bocca Trabaria e Bocca Serriola; martedì 17 a Camerano, perla dell’anconetano, con visita alle grotte; mercoledì 18 tutti a Cacciano, paese dei murales; giovedì 19, fuori programma, escursione in barca lungo la riviera del San Bartolo; venerdì 20 tappa obbligatoria sul Monte Nerone, mentre all’Auditorium Scavolini, alle 21, li aspetta il concerto gratuito "Over and Over again, in viaggio con Franco Battiato"; sabato 21 giro dedicato al Monte Carpegna. Nel pomeriggio possibilità di visita alla Collezione Luciano Battisti, a Villa Fastiggi; domenica 22 gran finale con l’evento ASI "La Musica della Moto"-Memorial Augusto "Cicco" Baronciani, tra i più grandi presidenti del Moto Club Pesaro T. Benelli e importante pilota negli anni ’50, scomparso da poco. Si va fino a Montefabbri, borgo inserito tra i più belli d’Italia.

Poi tutti a Tavullia, casa di Valentino Rossi, fino alla Panoramica, accompagnati a Pesaro dalle Benelli da corsa degli anni ‘60 e ‘70, patrimonio di Luciano Battisti, con chiusura classica sul lungomare pesarese. La manifestazione è stata presentata da Paolo Marchinelli, direttore del Museo Officine Benelli e Marco Brusciotti, presidente del Registro Storico Benelli. Presenti il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani, il vicesindaco, Daniele Vimini, il consigliere regionale Nicola Baiocchi e Alberto Paccapelo presidente di Terra di Piloti e di Motori. E’ intervenuto anche Gianni Monini, responsabile commerciale Benelli Italia la cui TRK 702, con 7.000 esemplari immatricolati, sarà la moto più venduta quest’anno. La piccola chicca è che intorno al 27 settembre sarà collocata nella rotatoria di largo Tre Martiri la statua di Tonino Benelli, in grandezza più che naturale fusa in 4,5 quintali di bronzo. Era ora. Aggiornamenti su www.officinebenelli.it or www.benelli.com.

f.b.