Benelli week termina in trionfo. Centinaia di moto tra mare e colline

Oltre ad essere la Capitale della cultura 2024, Pesaro si conferma ancora una volta anche la Capitale dei motori. Una tradizione che nell’ultima settimana ha portato in città oltre duemila persone arrivate qui per la Benelli Week 2024, manifestazione che ogni anno richiama appassionati della motocicletta (tra cui tantissimi stranieri) per celebrare la storia della Casa del Leoncino. Un evento, organizzato dal Moto Club e Registro Storico Benelli, dedicato quest’anno al pilota pesarese Silvio Grassetti, che si è concluso ieri con il motoraduno intitolato "La Musica della Moto" – Memorial Augusto "Cicco" Baronciani, dove erano presenti oltre duecento motociclette, tra pezzi unici che hanno fatto la storia del motociclismo mondiale e moto moderne. La giornata si è aperta con la tradizionale cerimonia della deposizione della corona d’alloro al busto di Tonino Benelli. Un momento molto emozionante a cui ha partecipato anche la famiglia Baronciani, proprio per ricordare la straordinaria figura di "Cicco", non solo pilota e presidente del Moto Club Benelli, ma anche grande imprenditore. Come ha ricordato la figlia Alessandra Baronciani, accompagnata dalla figlia Giulia Serafini e dallo zio, Paolo Baronciani, "Cicco" fu anche artefice del rilancio della Benelli tra fine anni ’90 ed inizio 2000, perché ebbe un ruolo determinante al momento dell’acquisizione dell’azienda pesarese da parte di Andrea Merloni.

Terminata la cerimonia, presieduta dal direttore del Museo Benelli, Paolo Marchinelli accompagnato dai presidenti di Registro Storico Benelli, Marco Brusciotti e Moto Club Benelli, Marco Vanzolini, dal sindaco Andrea Biancani e dal vicesindaco Daniele Vimini, il grande serpentone di motociclette ha raggiunto il borgo di Montefabbri per poi rientrare a Pesaro inforcando l’immancabile Panoramica. Ad attendere i motociclisti, le moto da Gran Premio degli anni ’60 e ‘70 messe a disposizione dalla famiglia del compianto collezionista Luciano Battisti, tra cui la Benelli 350 di Jarno Saarinen guidata dal nipote di Luciano, Enrico Sorcinelli, la 350 di Renzo Pasolini, guidata dal tecnico Ivano Balestrieri e la 250 di Kel Carruthers, guidata dal 3 volte campione del mondo Eugenio Lazzarini. Uno spettacolo per gli occhi e per le orecchie, visto l’incredibile sound sprigionato delle Benelli, che si è concluso come di consueto sul lungomare di Pesaro. Una festa lunga sette giorni, tra tour in moto ed appuntamenti culturali, che quest’anno aveva in programma anche un evento d’eccezione: il bellissimo concerto che si è tenuto venerdì sera all’Auditorium Scavolini dedicato a Franco Battiato. Paolo Marchinelli ha salutato tutti dando appuntamento al 2025".

ali.mu.