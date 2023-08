Benemerenza civica a San Lorenzo in Campo: Trasarti, Cannucci, Rotatori e altri

C’è anche il vescovo emerito Armando Trasarti (foto) tra i destinatari delle benemerenze civiche che il Comune di San Lorenzo in Campo assegnerà il 10 agosto, giorno del Patrono.

A lui andrà l’alta benemerenza della ‘cittadinanza onoraria’, perché "ha sempre dimostrato di avere a cuore l’intero territorio diocesano – si legge nella motivazione -, con costante e fraterna missione, con la presenza, la vicinanza, la preghiera, il sostegno e sentimenti autentici di padre premuroso e zelante pastore. La comunità laurentina tributa a lui immensa gratitudine per l’instancabile attività pastorale, per l’energia profusa come solerte guida spirituale, per l’attenzione ai bisogni degli ultimi e dei poveri. Inoltre, non ha mai mancato – prosegue il testo - di far sentire la sua autorevole voce anche verso le istituzioni pubbliche, sottolineando i doveri di chi ha responsabilità civili nei confronti dei diritti inalienabili dell’uomo". La massima benemerenza civica ‘Città di San Lorenzo in Campo’ andrà, invece, a Tonino Cannucci e a Lorenzo e Fabio Rotatori.

Cannucci è il titolare dell’azienda locale artigiana ‘Impuls Calzature’, che opera nel settore calzaturiero e articoli moda di alta gamma e qualità da oltre 40 anni, contribuendo a far conoscere San Lorenzo nel mondo. Lorenzo e Fabio Rotatori sono i soci della ditta ‘F.lli Rotatori’, fondata nel 1951 da Romanino Rotatori.

"Da 70 anni – recita la motivazione -, la famiglia Rotatori rappresenta uno dei più fulgidi esempi di attività artigianale nella riparazione di orologi e sveglie, sfociata poi nel settore dell’oreficeria, apparecchi radio televisivi, elettrodomestici e impianti TV-Internet.

Gli altri due premiati, ai quali andrà esattamente l’’attestato di benemerenza’, sono Pierina Girardi, fiorista, titolare da oltre 30 anni di un’attività commerciale in centro storico, "autentico esempio del sapiente lavoro artigianale di tante persone che da decenni, come lei, hanno scelto di impiantare la propria attività nel paese"; e Marcello Morrieri, collaboratore della Pro Loco, "impegnato costantemente nella cura, con opere di manutenzione, del teatro ‘Mario Tiberini’ e del Museo Archeologico". Durante la cerimonia del 10 agosto (alle 20,30 nel sagrato della basilica) sarà conferito anche un attestato di benemerenza alla memoria di Maria Pia Marcaccini, per molto tempo nelle fila della compagnia teatrale ‘L’Aquilone’, deceduta a settembre 2022.

Sandro Franceschetti