Benessere dei lavoratori, c’è la “Carta di Urbino“

La Fondazione Rubes Triva e l’Osservatorio Olympus dell’Università di Urbino Carlo Bo lanciano la Carta di Urbino, una dichiarazione d’intenti per la promozione del benessere dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Il documento sarà presentato in Spagna giovedì 2 marzo, alle 10, nel Centro conferenze “Euskalduna Bilbao“ di Bilbao, e si pone l’obiettivo di sollecitare una riflessione sulle problematiche relative al tema della prevenzione, stimolando, allo stesso tempo, l’attenzione verso i valori irrinunciabili per l’effettiva tutela della salute, della sicurezza e del benessere di chi lavora. L’evento è stato organizzato con la collaborazione di Inail, focal point dell’Agenzia europea Osha. "La Carta di Urbino contiene un decalogo di principi fondamentali in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che l’Osservatorio Olympus e la Fondazione Rubes Triva sottopongono all’attenzione di tutti coloro che hanno a cuore questo tema imprescindibile per la civiltà del lavoro, auspicando che vi si riconoscano e vogliano sottoscriverla – sottolinea il professor Paolo Pascucci, presidente dell’Osservatorio Olympus, che ha come funzione il monitoraggio della legislazione e della giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro –. Essa sarà poi oggetto di discussione pubblica durante la sessione finale della seconda edizione del Festival internazionale della salute e della sicurezza sul lavoro che l’Osservatorio Olympus e la Fondazione Rubes Triva organizzeranno a Urbino, nella Sala del trono di Palazzo ducale, dal 21 al 23 giugno 2023". Al termine della presentazione di Bilbao, sarà possibile sottoscrivere per adesione la Carta. L’evento si potrà seguire anche collegandosi via Zoom tramite il link https:us02web.zoom.uswebinarregisterWN_6_un9-eRSOGe0IdQK9AOVw