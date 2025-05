Benessere e dieta mediterranea. Esperti di diabetologia e nutrizioni ne parlano oggi in un convegno

"Cura dell’altro: il benessere nella dieta mediterranea", è il titolo dell’importante convegno che si terrà oggi dalle 17,30 al Salone Aurora di Mondolfo. L’iniziativa si inserisce nell’ambito degli eventi promossi dalla Regione Marche per la valorizzazione della legge regionale ‘Benessere’ n. 23 del 2023, che ha l’obiettivo di incoraggiare stili di vita salutari, rafforzare i legami sociali e promuovere le Marche come regione della qualità della vita.

Mondolfo, tra i comuni vincitori del bando regionale legato alla normativa, dopo aver già promosso laboratori sulla sana alimentazione con gli alunni dei due istituti comprensivi del proprio territorio, ha organizzato ora questo confronto dedicato a uno dei patrimoni più preziosi della nostra terra: la dieta mediterranea, riconosciuta dall’Unesco come patrimonio culturale immateriale dell’umanità.

Un modello alimentare, ma prima ancora un modo di vivere, validato scientificamente anche grazie allo storico Seven Countries Study, condotto nelle Marche, in particolare a Montegiorgio, che ha contribuito a diffonderne la fama internazionale. Apriranno i lavori l’assessore regionale Andrea Antonini, il sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri e l’assessore comunale Alice Andreoni. A seguire, gli interventi dei relatori. Cominciando da Lando Siliquini, presidente del Laboratorio Piceno della dieta mediterranea, autore di numerose pubblicazioni scientifiche sul tema. Dopo di lui Paolo Foglini, presidente del Centro Studi sulla dieta mediterranea e già primario di diabetologia a Fermo, allievo di Flaminio Fidanza, tra i padri fondatori della dieta mediterranea; e la professoressa Elena Barbieri, docente di Biologia Umana al corso di laurea in Scienze Motorie, Sportive e della Salute all’Università di Urbino. A moderare l’incontro sarà il giornalista Cristiano Boggi. s.fr.