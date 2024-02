Beneventi è diventato vescovo di San Marino-Montefeltro

L’alta Valfoglia e alcuni comuni della Valconca da ieri hanno un nuovo vescovo. Dopo le dimissioni di monsignor Andrea Turazzi, il papa ha scelto come pastore di San Marino-Montefeltro il lucano don Domenico Beneventi, parroco nell’arcidiocesi di Acerenza e membro dell’Istituto Secolare dei Sacerdoti Missionari della Regalità di Cristo, fondato da padre Agostino Gemelli.

Al Montefeltro dunque non è toccata la stessa sorte di Urbino, accorpata da un anno a Pesaro. Nato a Castelmezzano (Potenza) l’8 febbraio 1974, Beneventi è stato ordinato sacerdote il 3 luglio 1999 e ha conseguito un dottorato in teologia pastorale a Roma nel 2018. Oltre all’incarico di parroco, don Mimmo, come si fa chiamare, è docente di religione al liceo, aiutante di studio dell’Ufficio Cei di pastorale giovanile e docente di teologia pastorale all’Istituto Teologico della Basilicata.