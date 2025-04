Benevento-Italservice: Pareggio 4-4, Campani Verso la Retrocessione

benevento

4

italservice

4

: Marchesano, Josema, Lolo Zuazo, Titon, De Crescenzo, Glielmi, Rodrigues, Volonnino, Arvonio, Pastore, Del Grosso, Colletta.

ITALSERVICE: Manservigi, Tonidandel, Achilli, Patias, Gastaldo, Petrucci, Galliani, Badahi, Taurisano, Saponara, Ramon, Panzieri. All. Del Grosso.

Reti: (6’ e 50" Colletta, 12’ e 33" Taurisano, 18’ e 4" Galliani, 19’ e 40" del primo tempo Ramon ; 7’ e 15" aut. Manservigi, 15’ e 35" Titon, 19’ e 50" Patias, 19’ e 57" della ripresa Lolo Suazo).

"Un pareggio che ci fa guadagnare punti su Cosenza e Manfredonia, peccato per l’arbitraggio, nel secondo tempo è stato imbarazzante", così il vice presidente dell’Italservice Moreno Bordoni dopo il 3 a 3 di Pesaro a Benevento. "Un risultato che probabilmente condanna la squadra campana alla retrocessione, mentre noi siamo ancora nei playout". Venerdì 2 maggio al PalaMegabox i biancorossi sono obbligati a vincere per uscire dalla zona rossa. "In casa abbiamo anche l’appoggio dei nostri tifosi", sottolinea Bordoni. Sulla gara di ieri Beneventi si porta subito in vantaggio, Taurisano impatta, poi i rossiniani vanno pure avanti con Galliani e Ramon 1-3. Nella ripresa però c’è l’autogol di Manservigi e Titon segna la rete del 3-3. Patias riporta avanti i marchigiani che però si ritrovano di nuovo in parità con i locali con il gol di Lolo Suazo (4-4).

b. t.