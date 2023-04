Beni donati ai feriti dell’Ucraina

La prima tranche del materiale raccolto dai volontari Unsi, Unione Nazionale Sottufficiali Italiani - Sezione di Pesaro, e Mondo Ies Urbino è partita alla volta di Dnipro in Ucraina. Tutti i beni donati dai cittadini, aziende e associazioni saranno conferiti al centro per disabili e gravi feriti della guerra.

Il primo lotto di materiale inviato è costituito da 15 letti da ospedale, 40 materassi e 150 carrozzine; trenta cartoni di coperte e dieci di indumenti pesanti. Poi ci sono venti pacchi contentino doversi chili di pasta e altri venti colli di altri generi alimentari "Vogliamo ringraziare in primis tutti i volontari che si sono succeduti uno dietro l’altro in questa maratona della solidarietà: Maria, Mara, Daniela, Milena, Giuseppina, Angelo, Curzio, Daniele, Davide, Francesco, Luca; i ragazzi della Pathos, Sergio, Onofrio, Giulio e il giovanissimo Alessandro – dicono da Mondo Ies Urbino –. Un ringraziamento speciale a Vitaliy Maydanyuk presidente dell’associazione Leleka e titolare della ditta “Tandem Company Srl“ di Rimini che ci ha sempre supporto e che si è fatto carico delle spese di trasporto del materiale in Ucraina. Infine ancora grazie a tutte le persone generose che hanno donato".

La raccolta prosegue in via Costanzina Meletti a Urbino (ex scuola di Trasanni), il lunedì e il venerdì dalle 16 alle 19.