"Benissimo Pesaro e Urbino capitali 2033 ma si tenga in considerazione anche il Montefeltro. E’ un unicum culturale per l’Italia e l’Europa"

"Pesaro e Urbino capitali 2033 benissimo, ma si tenga in considerazione il Montefeltro". A chiedere un adeguato coinvolgimento della storica regione dell’entroterra è Urbino Capoluogo. "Condividiamo in pieno - dichiarano Giorgio Londei e Ferruccio Giovanetti, rispettivamente presidente e vicepresidente vicario dell’associazione - la possibilità che Urbino e Pesaro, come capoluoghi di Provincia, firmino un protocollo per correre assieme come Capitale Europea del 2033. Vediamo positivamente l’incontro fra i sindaci Gambini e Biancani, lasciando perdere il protocollo precedente che è stato del tutto disatteso. Ci auguriamo che nel nuovo protocollo venga inserita esplicitamente la valorizzazione del Montefeltro come unicum culturale e sociale non solo per l’Italia ma anche per l’Europa, e ricordiamo che il Montefeltro gode già di una legge speciale che solo attende di essere rifinanziata".