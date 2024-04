Benite, la nonna invincibile. Femore rotto a 103 anni, ma in 48 ore si rimette in piedi: "Torno a fare le tagliatelle"

"Auguro a tutti tanta salute. E auguro a tutti anche tanti soldi, perché servono pure quelli". Ringrazia e scherza con i cronisti Benite Sabbatini, 103 primavere sulle spalle. Stanza uno del reparto, letto uno. È sul letto di ospedale, quando la raggiungiamo. Primo pomeriggio di ieri. Umore alto, famiglia accanto. E non si abbatte mica dinanzi a quella brutta disavventura che le è capitata in casa: una frattura del femore, conseguenza di una brutta caduta. Non si abbatte perché in neppure 48 ore se l’è messa alle spalle. L’arzilla nonnina, infatti, è tornata a camminare ad appena due giorni dall’intervento. Se non è un record, poco ci manca. Di sicuro è una storia straordinaria che arriva dal San Salvatore di Pesaro, dove per la prima volta un’anziana è stata sottoposta ad un percorso multidisciplinare di Ortogeriatria che, grazie ad un’assistenza integrata e alla riabilitazione, permetterà alla paziente di tornare il prima possibile alle attività quotidiane.

E sono diverse quelle di Benite. Sarta da ragazza, cuoca provetta per i suoi cari oggi. Tanti e presenti. Cinque figli, quattro nipoti e i più piccoli, sei pronipoti. "In questi giorni di ricovero, mamma – racconta la figlia, Fabiola Pacassoni – ha stretto a sé una foto della più piccola, Mia, che ha cinque anni. E le diceva: ‘Mia aiutami, dammi la forza’". Oggi, secondo previsione, dovrebbe tornare a casa. Nel frattempo lei scalpita: "Farò le tagliatelle? Certo, ma anche gli gnocchi", sussurra Benite.

Che nella sua lunga vita da ultracentenaria ne ha viste tante. "Ho partorito il mio primo figlio in un rifugio, mentre fuori c’era la guerra. Ero a terra, senza niente attorno. E sentivamo il rumore delle bombe cadere dagli apparecchi", riavvolge il nastro di quei giorni difficili. Raffinata nei modi, coraggiosa per natura. Ha superato anche la morte di un figlio, "lì la mia vita è cambiata per sempre", e anche quella di un nipote. Ma ha tenuto sempre la schiena dritta.

"Come sono arrivata a 103 anni? Grazie alla mia famiglia. Da piccoli portavo i miei figli fuori, mi prendevo cura di loro. Gli preparavo da mangiare, li facevo giocare e gli facevo sentire il mio amore. E loro mi hanno voluto sempre bene". La figlia, a ruota, lì vicino: "È una donna forte e risoluta", aggiunge.

L’intervento è stato effettuato da un’equipe di professionisti altamente specializzati. D’altronde l’Ortopedia di Pesaro è un reparto d’eccellenza. A testimoniarlo il direttore generale dell’Azienda sanitaria territoriale di Pesaro Urbino, Nadia Storti, che conferma l’attenzione del San Salvatore riservata agli anziani: "Sono i nostri genitori, i nostri nonni e ci hanno permesso di arrivare alla sanità che abbiamo oggi", spiega fuori dalla struttura. Estremamente emozionato anche Luca Memé, il direttore dell’Ortopedia degli ospedali di Pesaro e Fano, secondo il quale "il risultato è stato ottenuto grazie alla cura e all’attenzione data all’esigenza della paziente, tenendo conto delle specificità e delle fragilità legate all’età avanzata".

Le ultime parole, prima di salutarla, sono proprio quelle di Benite: "Cammino? Ci provo. Faccio il possibile". Ma evidentemente quel possibile è qualcosa che va ben oltre l’ordinario: rimettersi in piedi, dopo la frattura del femore, in due giorni dall’operazione. "E allora un grazie ai medici, sono degli angeli". Tutto vero.