Bentornata ’Ciao 2001’

Appuntamento domani alle ore 21 a Pesaro allo Spazio Webo di via Gagarin n. 161. L’associazione culturale Seventy Mood ha invitato Renato Marengo e Maurizio Becker a raccontare, dialogando con Edoardo Mensitieri Presidente dell’associazione, l’irresistibile rinascita di "Ciao 2001", la mitica testata dell’informazione musicale italiana assente dalle edicole da 30 anni ed appena rilanciata con successo da Sprea Editore. Una rivista, quella diretta da Marengo e Becker, bimestrale a colori in grande formato su carta patinata, che seleziona il meglio dell’archivio storico del periodico offrendo nuovi esclusivi contributi con la collaborazione di Dario Salvatori, Maurizio Baiata, Michael Pergolani, Armando Gallo, Emanuela Moroli, Francesco De Vitis, Andrea Carpi e Franco Schipani e giornalisti del calibro di Carlo Massarini, Riccardo Bertoncelli, Massimo Poggini, Federico Guglielmi, Giandomenico Curi, Francesco Donadio e Luciano Ceri. Dopo un viaggio, attraverso immagini, racconti e aneddoti nel mondo del rock e dei suoi miti, il clou della serata sarà il concerto della band “Life in the woods” che presenteranno il loro album “Looking for gold” in uscita il 17 maggio 2024 con l’etichetta Universal Music. Un trio estremamente talentuoso dalle idee molto chiare quello dei “Life in the woods” che vuole esaltare il grande rock con un disco classico e, al tempo stesso, innovativo, nel quale si colgono i profumi preziosi di band ormai mitiche che hanno fatto la storia di questa musica sempre attuale e trascinante, senza però mai scendere nel citazionismo o nel revival. I dodici brani di “Looking for gold” hanno una originalità quieta ma potente e una consapevolezza che non ci si aspetterebbe da una giovane band italiana, tradotte in un sound impetuoso, elettrico, appassionato e poetico che raccoglie la nobile eredità del classic rock e la spinge nel futuro con personalità e forza espressiva. L’ingresso è gratuito.