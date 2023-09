Bentornato Rossini. Lavori finiti, finalmente. Arriva il cardinale Zuppi

A dare il bentornato al Teatro Rossini, prima del sindaco Matteo Ricci e del vice Daniele Vimini, è addirittura una cinquantina di turisti appena arrivati da Aricca e dai colli romani. Si trovano davanti al teatro e il sindaco Matteo Ricci, arrivato con il tradizionale monopattino all’appuntamento con la stampa, pensa bene di portarli subito sul palco del teatro per una foto di rito. Il sindaco, gli assessori, i tecnici dell’assessorato al Fare e lo staff del vice sindaco fanno capire di avere la voglia di dire forte: "Ce l’abbiamo fatta". D’altra parte tenere chiuso il teatro costruito 205 anni fa quando si festeggia Pesaro capitale della Cultura era un’onta troppo grossa. Sia perché il prolungamento dei lavori di ristrutturazione aveva messo in relazione la trasformazione della Sala della Repubblica con il cedimento strutturale dell’area dell’entrata artisti e blocco uffici su piazza Albani.

"La Sala della Repubblica è stata sistemata molti mesi addietro con l’eliminazione delle due colonne – ha detto il vice sindaco Vimini – mentre il cedimento strutturale di una parte realizzata molto dopo il 1818, era dovuta alla mancanza di fondamenta e al movimento del terreno forse provocato anche dal terremoto del novembre scorso". Mesi difficili per la coppia di tecnici Severini-Amadio, dirigenti dei Lavori Pubblici, che hanno dovuto gestire due cantieri paralleli (716 mila euro per la Sala della Repubblica, 612 mila euro per il risanamento del Blocco Uffici su Piazza Albani). "I lavori al teatro si sono svolti da marzo a settembre di quest’anno – dice l’assessore Riccardo Pozzi – e per questo il teatro è rimasto chiuso e il Rof svolto interamente alla Vitrifrigo Arena".

Dopo due annate invernali senza la stagione di prosa e un’estate senza il palafestival per il Rof, è evidente che il sindaco Matteo Ricci esulta: "La soddisfazione per noi è quella di aver finito dei lavori non facili, delicati. Con tanta apprensione da parte di tanti, perché – sottolinea il primo cittadino – quando si chiude un teatro non si sa mai quando si può riaprire. Invece voglio ringraziare tutti coloro che ci hanno lavorato, a cominciare dal personale degli uffici tecnici, perché hanno rispettato il cronoprogramma. Per noi è un risultato fondamentale avere il teatro completamente fruibile per la Capitale della Cultura".

Il Bentornato Teatro Rossini @Pesaro2024 lo dá con una no-stop di 9 giorni di spettacoli, concerti e incontri. Si parte sabato 7 ottobre; alle 18.30 con "Un teatro nel teatro" brindisi inaugurale per la nuova Sala della Repubblica. Si prosegue domenica 8, alle 18, con i "Testimoni di Pace", l’incontro a ingresso libero con il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, a cura della Fondazione Don Gaudiano. E poi lunedì sera toccherà al Gad alle ore 18 con con "Marlene D. storia di un angelo azzurro" e alle 21.15 con la lettura collettiva de "Il racconto del Vajont" di Marco Paolini, in occasione del 60° anniversario della tragedia. Poi tanta musica e soprattutto l’avvio della stagione teatrale da giovedì 12 ottobre a domenica 15 con l’one woman show "Forte e Chiara", con Chiara Francini.

Fa bene invece la Presidente della Commissione Cultura Anna Maria Mattioli a ricordare un dato sicuro: "Nulla è pervenuto nelle casse comunali né dalla Regione e tantomeno dal governo Meloni per i danni al Rossini evidenziati nelle verifiche effettuate dopo il terremoto di novembre anche dalla Protezione Civile nazionale. La nostra giunta ha fatto tutto da sola".