Benvenuta piccola Blessing. Dall’Africa a Urbino per le cure. E la burocrazia diventa buona

Le favole di Natale sono sempre esistite. Spesso occorre inventarle dando sfogo all’immaginazione, altre volte le trovi già pronte nella realtà e sono più belle di quelle inventate. Proprio come quella della piccola Blessing, la bambina africana di soli 33 mesi che dal suo paese natio e lontano è riuscita ad arrivare in Italia per potersi sottoporre presso l’Ospedale di Urbino alle cure mediche e sanitarie specifiche di cui necessita e che non sono attualmente disponibili in Africa. Il senso natalizio di tutta la bella storia sta proprio nel fatto che a rendere possibile questa specie di piccolo miracolo di tempestività è stata la perfetta ed efficace catena di collaborazione tra istituzioni che ha consentito di portare felicemente a termine un’operazione per niente facile. Il meccanismo virtuoso messo probabilmente in moto dall’atmosfera natalizia è scattato grazie alla collaborazione tra il prefetto Emanuela Saverio Greco, il sindaco di Monte Grimano Terme Elia Rossi ed il Ministero degli Esteri, facendo sì che la famiglia composta dai signori Giacomo Cappelletti e Valentina Valentini, potesse fare arrivare in territorio italiano, nello specifico quello urbinate, la piccola Blessing, che i due coniugi avevano conosciuta durante un loro precedente servizio di missionari nel continente africano. Quando ci si mettono di buzzo buono, le favole di Natale non finiscono mai di riempirsi di cose belle e dunque, mentre adesso le vengono garantite le adeguate cure mediche di cui necessita, per la piccola africana, finora in affidamento preadottivo, viene contestualmente avviato l’iter delle pratiche che comportano la sua adozione definitiva. Ieri mattina tutti i protagonisti della vicenda hanno fatto festa con la stampa sotto l’albero di Natale allestito nell’anticamera di Palazzo Ducale, con Blessing a farla da padrona, per niente affatto in soggezione in un ambiente per lei del tutto nuovo e molto attenta invece all’ingresso di un Babbo Natale che le portava dei doni in anticipo, sotto lo sguardo un po’ inumidito del prefetto Greco a suo pieno agio pur in un compito non del tutto istituzionale.

f.b.