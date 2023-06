Benvenuti al ‘Charlie’ L’ex Cruiser apre le porte Ma quanti hotel da rifare

E’ arrivato il primo cliente. Ha varcato la soglia dell’hotel Charlie (ex Cruiser) nel pomerggio di ieri mentre iniziavano ad affluire gli invitati per una inaugurazione ‘simbolica’, perché quella vera, aperta alla città, è stata programmata per metà luglio. Un investimento di grande rilievo quello fatto da Nardo Filippetti e la sua famiglia perché si sfiorano i 10 milioni di euro solo per i lavori di ristrutturazione, oltre a quelli spesi per l’acquisto: altri 7 milioni e spiccioli. Completamente rimesso a nuovo il Charlie in Pesaro, con ampi saloni, una piscina interna tirata a lucido e le sue 117 camere che daranno lavoro ad un centinaio di persone. "E’ difficile trovare il personale – dice Filippetti – ma ci dovrebbe aiutare il fatto che l’apertura sarà annuale per cui c’è una stabilizzazione dei posti. Noi ci contiamo".

Perché il cambio di nome, quindi il passaggio da Cruiser a Charlie? La spiegazione, anche se questo hotel era da rilanciare sotto il profilo dell’immagine, è legata al nome del gruppo e cioè a Lindbergh, il trasvolatore dell’Oceano Atlantico. Il nome di questo personaggio finito nella libri era Charles "ma noi abbiamo scelto Charlie perché è più fresco e giovanile", dice Marco Filippetti.

Curiosità a parte, Nardo Filippetti comunque non corre dietro la narrazione degli ultimi mesi, secondo cui sarà una stagione esplosiva. "Non c’è tanta gente in giro? E’ vero – dice –, ma questo non vale solo per noi perché il panorama è molto allargato e la situazione è identica anche in altre località. Un po’ ha inciso il tempo che non è stato bello, un po’ anche perché la gente sta risentendo della crisi. Per tornare a salire bisognerà attendere il 2025, ma intanto la città deve farsi conoscere ed alzare la qualità della sua offerta turistica", dice l’albergatore.

E all’interno del marketing aziendale, oltre al mare e alla spiaggia, si sta inserendo anche l’entroterra per avere un pacchetto molto articolato "anche se alla fine la cosa che conta è avere il tempo bello e il caldo. Il pieno? Due settimane di luglio e poi agosto ma l’importante sarà salire come qualità di servizi che negli anni saranno quelli che pagheranno". Un albergo che per come è stato concepito e per il panorama che offre, potrebbe rinverdire il suo passato molto glamour quando all’interno sono passati personaggi famosi come Cynthia Lennon, l’ex moglie del capo dei Beatles, fino alla mitica figlia di Winston Churchill. Un pomeriggio, quello del taglio del nastro, che si apre con il prefetto Emanuela Saveria Greco accompagnata dal suo vice Antonio Angeloni, tutta la famiglia Filippetti schiarata davanti all’hotel. Signorine con il nastro e forbici in mano, tutti in attesa per un quarto d’ora del sindaco Matteo Ricci arrivato in bici. Comunque in cravatta.

Questo l’inizio. Il finale, dopo che il corteo ha passato in rassegna il rinnovato hotel, arrivando fino al Tormentina all’ultimo piano che ora si chiamerà Charlie Bar, è con il classico brindisi: champagne... 4 stelle super: Krug e Dom Perignon al "Botanic".

La nota stonata? Dalle ampie vetrate che danno sulla città spicca il ‘catafalco’ arrugginito dell’hotel International che ha dietro quella fabbrica di San Pietro che che è il vecchio palas. Ma l’International non è solo hotel in abbandono perchè punteggiano il lungomare anche la Bussola, il Lido, lo Sporting, l’Adria e il Royal. Il Garden è stato abbattuto.

