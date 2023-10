Benvenuti nella capitale del pianeta biologico

Il puzzle dei principali eventi urbinati ritrova anche l’ultima tessera con il ritorno, dopo la pandemia, di Biosalus, il festival gratuito dedicato al biologico e al benessere olistico, promosso dall’Istituto di medicina naturale. Il 7 e 8 ottobre, la manifestazione animerà l’intero centro storico, con oltre 400 iniziative, quasi 100 espositori e, per la prima volta, eventi collaterali, in collaborazione con il Comune e varie associazioni (https:www.biosalusfestival.it per il programma). "Fondare l’Istituto fu una pazzia mia e di mia moglie, Maria Assunta Bordon: qualcuno ci definì coraggiosi, direi che più che altro fummo incoscienti – ha commentato Antimo Zazzaroni, che ideò Biosalus nel 2006 –. Tutti gli spazi saranno al completo, anche se c’era timore, perché oltre la metà degli espositori non c’era più, ma grazie al lavoro di Florido Venturi li abbiamo cercati in tutta Italia. Ringraziamo il Comune, che ci ha sostenuto economicamente e con gli ambienti, altrimenti non saremmo ripartiti. Nel festival si parlerà di biologico non solo come coltivazione, ma anche come benessere olistico e, da qui, lancio un appello a chiunque sia interessato a partecipare a un sogno che ho: da Urbino, che fu capitale del Rinascimento nel XV Secolo, vorrei lanciare un nuovo rinascimento, stavolta del benessere". Come spiega Enrico Zazzaroni, il rinnovato Biosalus non avrà solo il centro conferenze – esposizioni a Collegio Raffaello, ma si allargherà: "In piazza Delle erbe avremo Distretto Bio Terre marchigiane, piazza Della Repubblica sarà un centro concerti ed esibizioni, in corso Garibaldi avremo dei mercatini, alla Rampa l’area benessere della Rete olistica italiana, nella Sala del Maniscalco un festival delle erbe e a Borgo Mercatale Biosalus outdoor, attività motorie in collaborazione con Urbino Street and sport, organizzato dal Comune, Outdoor Marche Life e la Scuola di Scienze motorie di Uniurb. Avremo anche un evento con monaci tibetani, un’iniziativa sul defibrillatore, con la Croce rossa, spettacoli e laboratori con la Compagnia degli asini volanti, in cui si innesteranno Fredy Magic e l’Accademia della risata. A comporre lo staff di Biosalus saranno i volontari della Pro Loco".

Secondo Venturi, direttore artistico, Biosalus è cresciuto a tal punto "da richiedere professionisti per seguire gli eventi. Tra le novità, ci sarà un mini festival dello yoga, grazie a Sandro Brancaleoni, mentre Raffaello Travel Group ha collaborato con noi per gestire la ricettività. Ci saranno espositori da tutta Italia, piccoli e di livello nazionale, e tutti gli eventi saranno gratuiti, mostrando varie terapie e approcci medici, ma anche prevenzione. Avremo pure un convegno e tavola rotonda sulla pace, organizzato da Giorgio Tabanelli, mentre per la programmazione musicale ringraziamo Riccardo Conte e Urbino Jazz Club".

Con le operazioni per il festival partite solo a maggio, il sindaco Maurizio Gambini e l’assessore Elisabetta Foschi non speravano "che si riuscisse a riprendere, ma ce l’avete fatta. Questo seme, piantato 17 anni fa, sarà molto produttivo, però dobbiamo continuare a crederci e sarà necessario investirci. Parliamo di un’iniziativa che tratta anche il benessere olistico e diventa un chiaro manifesto di ciò che la città si candida a rappresentare, come luogo in cui vivere".

Nicola Petricca