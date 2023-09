Benvenuto a Urbino: "La vostra nuova casa" per matricole greche

Le matricole greche sono arrivate a Urbino e, come da tradizione, la comunità ellenica le ha accolte al Circolo cittadino. E’ iniziato nei giorni scorsi il nuovo anno accademico di UniUrb, ateneo da sempre apprezzato in Grecia e in particolare per gli studi in farmacia.

"Gli studenti, insieme alle loro famiglie, hanno partecipato con emozione ed entusiasmo all’evento organizzato dall’Istituto ellenico della diplomazia culturale di Urbino e da Infonet, la scuola di lingua italiana che ha sede a Patrasso. Si sono uniti al saluto gli studenti greci iscritti al secondo anno e che hanno potuto raccontare ai propri connazionali la loro esperienza dopo un anno di permanenza nella città ducale - spiega Vassilis Papadopoulos, direttore del Istituto ellenico della diplomazia culturale di Urbino -. E’ stato un momento profondo e significativo, grazie al quale i ragazzi si sono sentiti accolti da quella che per qualche anno sarà la loro nuova casa, cancellando quel velo di malinconia che si prova nel lasciare la propria terra d’origine. L’istituto ellenico della diplomazia culturale di Urbino, nato anche a testimonianza della storica presenza di studenti universitari greci in città, si adopera costantemente, con impegno ed attenzione, per favorire questo meraviglioso incontro di popoli e di culture".

fra. pier.