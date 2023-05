Benzinaio e addetti alle vendite

A Fano (Lucrezia) si selezione un addetto alla vendita di kebab, preferibilmente con espereinza pregressa nel settore e con disponibilità immediata.

Contratto di lavoro a tempo determinato trasfoormabile e part-time. Per candidarsi inviare curriculum a [email protected] inserendo il seguente codice di riferimento: 5158211.

Negozio di Pesaro è in cerca di una commessa con esperienza per nogozio specializzato in tendaggi da interno.

Mansioni richieste: commessa in grado di dare consigli seri sulla merce proprosta in store.

Preferibiilmente in possesso di diploma conseguito alal Scuola d’Arte o simili.

Contratto a tempo determinato, trasformabile nel tempo in indeterminato, part-time con orari da concordare assieme ai datori di lavoro.

Per candidarsi inviare curriculu a [email protected] indicando il seguente codice: 7489611.

Distributore di carburanti di Pesaro è in cerca di un commesso addetto all’’erogazione di carburanti; lavaggio e piccola manutenzione di auto (pulizia, sostituzione spazzole, lampadine) e tenuta in ordine dell’area di lavoro.

Verranno selezionati solo candidati già patentati e automuniti.

Orario di lavoro: da concordare con i datori.

Per candidarsi inviare il proprio curriculum vitae a [email protected] Pesaro