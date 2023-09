Bere consapevole: drink analcolico in regalo ai "primi" Oggi al Parco Miralfiore di Pesaro, dalle 16.30 alle 22, si terrà la festa conclusiva di "BE-REsponsible", un progetto per prevenire incidenti stradali correlati al consumo di alcol e droga. Ingresso libero e gratuito, con musica, divertimento e snack e drink analcolici per chi arriva entro le 17.