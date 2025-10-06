Beretta, il vice Magi:: "Ce la siamo meritata. E abbiamo giocato meglio nel primo tempo"

È un Beretta soddisfatto, che sostituiva lo squalificato Magi, quello che commenta la vittoria della sua squadra contro il Fossombrone, una partita che rompe un tabù e restituisce fiducia. "Dopo tre sconfitte e con questo tabù qua, siamo molto contenti. Ci voleva e, secondo me, abbiamo fatto meglio il primo tempo rispetto al secondo, dove sono arrivati i gol", spiega il tecnico, sottolineando come la squadra abbia mostrato qualità soprattutto nella finalizzazione e nella gestione dei momenti chiave. "Abbiamo fatto bene in costruzione, un po’ meno nello sviluppo, ma oggi siamo stati bravi a finalizzare. Finalmente ci portiamo a casa i tre punti. La prestazione dei ragazzi è stata completa, quindi sono soddisfatto", aggiunge Beretta, evidenziando l’equilibrio tra ordine tattico e concretezza.

"L’inizio del secondo tempo con questi due gol è stato importante, poi siamo stati bravi a mantenere il risultato e a non concedere troppo". Il tecnico analizza anche gli aspetti più delicati della gara, tra errori e momenti di tensione: "La settimana scorsa avevamo pareggiato dopo 40 secondi e avevamo avuto l’occasione di ribaltarla anche contro il Teramo; invece, questa volta ci siamo riusciti. Poi ci siamo abbassati troppo, un aspetto negativo, ma dopo tre sconfitte in sette giorni è normale avere un po’ di paura". Conclude sottolineando il sostegno dei tifosi: "Oggi l’abbiamo portata a casa soffrendo un po’, siamo molto contenti per i tifosi, che non ci hanno mai fatto mancare l’appoggio. La loro presenza è stata fondamentale e ci dà fiducia per il futuro".