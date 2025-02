Bergonzoni in scena al teatro comunale

Alessandro Bergonzoni è in scena con il nuovo "Arrivano i Dunque" oggi al Teatro Comunale di Cagli alle ore 21. E’ il primo dei tre fuori abbonamento del cartellone promosso da Comune e Amat con il contributo di Mic e Regione Marche e il sostegno della Provincia di Pesaro e Urbino e dell’Unione Montana Catria e Nerone.

Anticipato per esigenze della produzione di un giorno rispetto a quanto annunciato, "Arrivano i Dunque (avannotti, sole Blu e la storia della giovane Saracinesca)" questo è il titolo completo scritto da Bergonzoni, è messo in scena con la regia firmata insieme a Riccardo Rodolfi per una produzione di Allibito srl. b. t.