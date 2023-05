Berloni, bocciato il concordato Si aprono le porte del fallimento

Giovedì il collegio della sezione fallimentare del tribunale ha dichiarato il de profundis per la Berloni Cucine, rigettando la richiesta di concordato in continuità. E questa mattina la storica società verrà dichiarata probabilmente fallita. I giudici hanno preso la decisione sulla scorta del fatto che la società aveva smesso la produzione di cucine da mesi per cui non c’era di fatto la continuità industriale. Nessun operaio è in carico all’azienda, ma i dipendenti vantano ancora arretrati per 540mila euro.

Il salvataggio dello storico marchio di cucine l’aveva tentato uno dei tre soci taiwanesi che erano entrati nel capitale della Berloni nel 2014. Uno di loro, Alex Huang, titolare della società Thermos con base negli Stati Uniti, aveva già messo sul piatto 2 milioni e 50mila euro ed aveva pronto un altro assegno di 800mila euro per chiudere alcune partite, compresa quella con i dipendenti, ma soprattutto per cacciare dal capitale le ultime quote che erano rimaste in capo ai due amici, poi diventati nemici, di Taiwan.

La storia della Berloni è precipitata nel novembre del 2019 quando i tre soci dell’Est hanno iniziato a litigare prendendo la decisione di mettere la società in liquidazione volontaria, nominando come tecnico un professionista romano, Alessandro Meloncelli. Come commissario, nominato dal tribunale, il commercialista pesarese Leonardo Crescentini. Inizialmente per tentare di dare continuità produttiva le cucine Berloni venivano fabbricate dal mobilificio D’Angeli di Villa San Martino. Società fra l’altro che aveva anche tentato di prendere e rilevare il marchio. Operazione non riuscita anche se negli ultimi mesi la segretaria di Alex Huang aveva contatto la famiglia pesarese per vedere se era possibile far ripartire la produzione. Dopodiché il marchio sarebbe stato dato in concessione, sia in Asia così come in America, incassando le royalty, e cioè una percentuale sulle vendite.

Tutti progetti a questo punto tramontati dopo la decisione del tribunale di non ammettere il concordato in continuità anche se i legali di Huang hanno annunciato che presenteranno ricorso. Ieri il figlio di Marcello Berloni, che fondò l’azienda nel 1960 col fratello Antonio, commentava: "Non so tecnicamente quali siano le ragioni che hanno portato i giudici a questa decisione. Mi dispiace per quelli che sono coinvolti. Mi dispiace tantissimo per mio padre e la mia famiglia che hanno fatto tanto e contro tutti per salvare la fabbrica con i suoi operai".

m.g.