Berloni: cercasi produttore. Meglio ancora se pesarese

"Abbiamo aspettato dieci giorni perché potevano esserci anche rilanci. Ma dico la verità, se si fosse presentato qualcuno saremmo arrivati anche a 3 milioni perché crediamo molto nella validità del marchio Berloni". A parlare è Franco Rinaldi contitolare del marchio "Arredissima" che ieri mattina ha certificato il passaggio ufficiale davanti al curatore Leonardo Crescentini di questo storico marchio di cucine da Pesaro al Veneto. Che continua: "Vogliamo iniziare una campagna Arredissima by Berloni per l’inizio dell’estate del prossimo anno e puntiamo su un segmento alto del mercato. Per quello che riguarda la produzione non abiamo ancora deciso se rivolgerci a qualche industrie del Veneto, oppure se continuare a legare il nome di questo marchio a Pesaro dove nato. Devo dire che in queste ultime settimane abbiamo ricevuto molte mail e telefonate dai produttori pesaresi che si sono offerti per la produzione. Ma noi abbiamo un problema, perché ragioniamo per un target di pubblico alto, tanto che pensiamo di portare la garanzia dai normali 5 anni a 10. Poi abbiamo anche un altro tipo di problematica da risolvere – continua Rinaldi – che è questa: la metà del nostro fatturato dello scorso anno e cioè 120 milioni è arrivato attraverso la vendita delle cucine, per cui non solo cerchiamo la qualità ma anche la certezza della produzione e quindi la puntualità delle consegne. Non possiamo permetterci di sbagliare. Comunque sono tutte valutazioni che inizieremo a fare da domani visto che la certezza che il marchio Berloni fosse il nostro l’abbiamo avuta solamente oggi". Rivela anche altre due cose Franco Rinaldi: "Già ci sono piovute offerte per una produzione con il marchio Berloni per i mercati esteri per cui a noi come titolare del brand andrebbero le royalty. Poi devo dire che è venuto anche a trovarci Roberto Berloni, il figlio del fondatore Marcello. Abbiamo avuto un colloquio e ci ha dato l’impressione di una persona valida nell’ambito del marketing. Ed anche questo sarà un aspetto da valutare e cioè una sua possibile collaborazione con noi".

Il marchio Berloni, per chi non lo ricordasse, è stato ceduto all’asta per 2 milioni e 100mila euro. L’unica offerta vincolante era quella preserntata proprio dal gruppo Veneto Arredissima. Spariscono quindi di scena definitivamente i taiwanesi.