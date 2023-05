Berloni, fallimento congelato I taiwanesi presentano ricorso

La vicenda delle cucine Berloni è di fatto congelata: perché questa mattina i legali del taiwanese Alex Huang presenteranno al tribunale di Ancona ricorso contro la decisione di respingere il concordato in continuità emesso dal collegio del tribunale fallimentare della città. Concordato bocciato perché non c’era continuità produttiva. Con il ricorso che verrà depositato questa mattina si riapre la partita perché stando ai legali di Huang la scelta fatta era l’unica percorribile per riportare in bonis la Berloni. Niente fallimento quindi e la telenovela continua.