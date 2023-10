Berloni: l’area Pica ci interessa: "E io sono felice di riavvicinarmi"

"Quante persone andremo ad occupare eventualmente alla Pica? Speriamo il più possibile anche perché ne saremmo molto contenti, ma è difficile dirlo ora anche perché bisognerà vedere come andrà il mercato mondiale – dice Antonio Berloni titolare della Indel B, che conferma l’indiscrezione uscita ieri sul Carlino sull’acquisizione dell’area Pica –. Comunque noi stiamo crescendo ed abbiamo nuovi stabilimenti a Coriano, quindi a Ravenna, Torino ed alcune produzioni sono anche in Cina e gli spazi non bastano mai. Io sono di Pesaro – continua l’imprenditore – e sarei contento di riavvicinarmi a casa anche perché da tanti anni tutte le mattine parto alle 5,30 da casa per raggiungere Sant’Agata per tornare a casa alle 22. Io sono nato qui ed abito qui. Comunque una base su Pesaro già c’è ed è in 1500 metri quadrati nei capannoni della ex Berloni mobili dove produciamo anche".

Per avere un quadro del gruppo Indel B, il fatturato si aggira sui 300 milioni di euro. E quando si chiuderà la partita dell’area della Pica avrà a disposizione circa 35mila metri quadrati di capannoni, dove potrebbero confluire le produzioni ora in Cina. Ma Antonio Berloni, uomo del fare, su alcuni punti è molto chiaro: "Se c’è qualcuno che non ci vuole, ce lo faccia sapere". Ed aggiunge anche una questione legata al tempo: "Ad erigere una nuova fabbrica ci vuole poco tempo, si perde più tempo a mettere insieme tutti i documenti...". Insomma l’ostacolo burocrazia.

Partita a questo punto in mano all’amministrazione che si è incontrata più volte con i tecnici della famiglia Berloni, così come anche i professionisti della "Str" e cioè Massimo Cecchini con suo cognato Valli. Altra azienda che punta sulla velocità perché il fabbricato che vorrebbero andare a realizzare sarebbe legato alle forniture con un marchio automobilistico come la Maserati. Fra l’altro un settore, quello della componentistica per le macchine di gran lusso, dove ci sono problemi di riservatezza, sul fare fotografie e via dicendo. Quando gli ‘eredi’ di Vittorio Strapazzini hanno incontrato i dirigenti comunali di Pesaro hanno detto di avere l’area produttiva entro la fine del 2025: esattamente fra due anni e spiccioli.

Quanta voglia abbia l’amministrazione di correre lo si vedrà sul campo, comunque questa operazione che porterà alla riqualificazione di un’area abbandonata e degradata viene vista con grande favore. E non potrebbe essere diversamente visti i posti di lavoro che si andranno a creare.

Un solo problema tecnico sul tappeto ed è quello legato alla vicinanza dell’area con il fiume Foglia. E questo ostacolo, visto che si parla di una fabbrica nata ai tempi dell’era Mussolini, pone sul tavolo alcuni sbarramernti perché ora le norme sono restringenti. Comunque con la creazione della cassa di espansione dietro la Biesse a Chiusa di Ginestreto (altro problema risolto), in parte si vanno a risolvere anche quelli della Pica che è più a valle. Fattore questo che non andrebbe ad ostacolare la realizzazione di due comparti produttivi, quello della Indel B e quello della "Str", per circa 35mila metri quadrati di edificato "perché lo spazio non basta mai", dice Antonio Berloni.

m.g.