Berloni riparte dal Veneto: inaugurato il nuovo Atelier. Scompare il marchio ArredissimA

Riparte dal Veneto, per la precisione da Castelfranco, la nuova Berloni Cucine, storico marchio pesarese che nell’ottobre del 2023 è stato acquisito dal gruppo ArredissimA, con un’operazione del valore di oltre 2 milioni di euro. Nei giorni scorsi, alla presenza del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, è stato infatti inaugurato nella cittadina il nuovo Atelier Berloni, il primo di una serie che vedranno la luce entro l’estate 2025 all’interno dei 27 punti vendita del gruppo. Inizialmente, per il rilancio del marchio, si era parlato di una linea dedicata "Berloni by ArredissimA", ma il prestigio e il valore dello storico brand pesarese, conosciuto ancora in tutto il mondo, ha fatto sì che alla fine la proprietà scegliesse di tenere separate le due aziende, spostando la produzione in Veneto e optando per la costituzione di una nuova società, Berloni Srl.

La volontà del gruppo trevigiano, fondato nel 1995 da Ottavio Sartori e Franco Rinaldi, è quello di posizionare il brand in una fascia più alta. "L’apertura del primo Atelier Berloni non rappresenta una rinascita, quanto piuttosto una ripartenza – dice Ottavio Sartori -. Perché il marchio, nel cuore e nell’immaginario degli italiani, di fatto non è mai davvero scomparso. Abbiamo sempre creduto nel suo altissimo potenziale e nella sua capacità di posizionarsi nuovamente ai vertici del mercato e quando lo abbiamo rilevato, nel 2023, sapevamo già che il nostro percorso sarebbe stato animato in primis dall’intento di onorarne la memoria storica fondendola però con le suggestioni derivate dalla nostra trentennale esperienza. La scelta di costituire una società autonoma, mantenendo pressoché invariato anche il logo originale, è venuta quindi naturale, dopo attente riflessioni, perché volevamo preservare e valorizzare l’eredità del brand".

Oltre alla storia e alla tradizione, nulla però al momento di Berloni ha più legami con Pesaro. La sede e produzione sono state interamente spostate in Veneto, la rete di fornitori sono legati al marchio trevigiano ed anche chi ha ideato la nuova linea di cucine, l’architetto Michele Marcon, ha origini venete. "Dopo Castelfranco – conclude Sartori - apriranno anche tutti gli altri atelier e a quel punto potremo seriamente iniziare a pensare di espanderci all’estero dove il nome di Berloni era a sua volta molto conosciuto e apprezzato. Come ArredissimA siamo orgogliosi di aver contribuito alla stesura di questo ulteriore importante capitolo della storia di una grande eccellenza italiana".

Alice Muri