"Berlusconi, che occhio per i dipinti mitologici"

Amarcord Berlusconi. Uno che lo ha incontrato in diverse occasioni, anche come cliente, Giancarlo Ciaroni. Berlusconi comprò da da lui lo stemma dei Visconti "che voleva finisse nella sua tomba di Macherio – racconta –. Poi ha comprato da me anche un dipinto e quindi la figlia anche un orologio antico. In una mostra di antiquariato in Belgio poi abbiamo insieme visitato diversi stand e mi ha colpito un particolare del presidente di Forza Italia: l’occhio ed anche la competenza che aveva soprattutto nei dipinti che raffiguravano la mitologia greca. Una persona davvero gradevole".

Accanto a lui durante una cerimonia riservata ai Cavalieri del Lavoro anche Paola Michelacci titolare con i figli di una catena di hotel con base a Gabicce: "Dissi che ero di Pesaro – racconta la Michelacci – e Berlusconi mi disse che li vicino c’era un posto che si chiamava Gabicce. E aggiunse (Berlusconi fece diverse serate all’Eden Rock, ndr) che secondo lui Gabicce dove essere eletta capitale italiana della cultura turistica perché erano tutti imprenditori positivi e con tanto voglia di fare, super il divertimento come vacanza. Serata davvero piacevole quella trascorsa accanto al Cavaliere".