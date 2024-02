Bernini: "La storia non è polvere, ma luce". Il ministro ha inaugurato l’anno accademico

"Tutti, da 0 a 100 anni, hanno diritto di sognare confrontandosi con il principio di realtà. Se chi è venuto prima di noi non lo avesse fatto oggi non saremmo qui. Non avremmo San Girolamo o Palazzo Battiferti. La storia non è polvere ma luce, Urbino dal Medioevo al Rinascimento ne ha tanta. Non posso che augurare buon anno accademico e buon lavoro a tutti".

Queste le parole di Anna Maria Bernini ieri a Urbino alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico in corso. Il ministro all’Università ha prima incontrato la stampa. "Questa è una Università che tutti noi portiamo nel cuore, è una comunità. È circondata dalla bellezza, trae la sua spinta e la sua forza da un Rinascimento che qui non finisce mai. In questa Università c’è grande storia, capacità e bellezza. Il rettore sta già facendo una grande opera di internazionalizzazione ma lo inviterò ad aprire ancora di più le porte".

Bernini, sollecitata dai giornalisti, dopo l’aspetto spirituale, è passata a quello pratico di un Ateneo: le risorse.

Su questo cosa può dire il Governo?

"Che li abbiamo coperti di soldi – la risposta secca e incisiva –. Abbiamo riempito gli atenei italiani di fondi, sopratutto con il Pnrr, che non sono mai stati prosperi come in questo momento. Per quanto riguarda il diritto allo studio, far sì che studiare non sia un privilegio, abbiamo messo nel 2024 quasi 900milioni sulle borse di studio e pubblicato 2 giorni fa il “Bando Housing“ per 1 miliardo e 200milioni di euro". Il bando in questione riguarda gli alloggi universitari, quindi posti letto che con questa iniziativa nasceranno.

"In Italia stiamo inaugurando circa 3 studentati a settimana. Oltre 500 milioni sono stati messi sulla legge 338 che i rettori conoscono bene perché riguardano potenti co-finanziamenti del Ministero con le Università. Poi c’è l’accordo con il demanio per poter prendere gli immobili abbandonati, specie nel centro delle città, riqualificarli ascoltando la loro storia e riempierli di studenti".

Università tradizionali e atenei online, altro tema discusso. "Esistono già. Un po’ come l’intelligenza arificiale, le vuoi o no ci sono, e rispondono evidentemente a una domanda. Per quanto mi riguarda è necessario garantire la qualità, in entrambi i casi, dell’offerta formativa che deve essere perfetta per gli studenti".

Da anni UniUrb garantisce libertà per gli studenti che affrontano la transizione di genere, su questo Bernini ha detto: "Come Governo siamo rispettosi sulle scelte delle Università. Urbino ha scelto di favorirla, benissimo. Le Università sono autonome e la loro libertà la preserverò sempre".