Bertini, che dinastia:. Franco o Alessandro. Bologna perde sempre

Caro Alessandro Bertini da Orzinuovi (Brescia), classe 2002, da quest’anno in maglia Vuelle, mio omonimo e anche con la mia maglia numero 5, non ti ho mai visto, mi dicono che sei bravo. Ci mancherebbe altro. Per me il basket fu come i serpenti per il mitico Laocoonte, mi si è avvinghiato per sessant’anni e ora che me ne sono liberato ecco che mi ritrovo intorno due Bertini nel basket cittadino. Uno è mio nipote Tommaso, evoluto rispetto a me, sta dalla parte dell’alta dirigenza. L’altro sei tu (nella foto).

Vieni dal nord, chissà che t’hanno detto di noi, ancora non hai chiavi per capire cosa significa qui il nostro sport. Ma domenica a Bologna tu e i tuoi compagni avete combinato una cosa tale per cui hai diritto che ti sveli una verità dogmatica: per un pesarese, poche cose sono più dolci e soavi che battere la Fortitudo in casa sua. Più che vincere coi famosi cugini della Virtus. Tutta colpa del mitico Laocoonte: il 27 novembre del 1966, in quello stesso PalaDozza di Bologna, su quello stesso splendido parquet, davanti ai 4.000 scatenati della Fossa bolognese, ma soprattutto davanti a 2.000 tifosi pesaresi arrivati lì scortati dalla polizia, col primo treno speciale organizzato in Italia, la Vuelle Pesaro, allora Butangas, fece secca per la prima volta in casa sua la Fortitudo, allora Cassera.

A suggellare il risultato di 65 a 62, sulla linea del tiro libero c’era un Bertini con la maglia numero 5. E non eri tu. Rammentalo anche ai tuoi compagni, che non possono saperlo: quella di domenica scorsa non è stata una vittoria in trasferta, ma un sacrificio agli dei del basket pesarese, un omaggio incredibile a coloro che ancora oggi, nei riti più selvaggi, raccolti attorno ai fuochi, zòmpano ritmando il grido esoterico: "Chi non salta bolognese è!". Alessandro, questo è il tuo primo vero passo verso la pesaresità. Che sia lunga e brillante, altrimenti cambia cognome.

