Bertini, quante storie. Quei gossip d’antan e il basket che fa epoca

Via del Vallato, a due passi dalla chiesa di San Giovanni, tanti anni fa. "C’è una fuori con i pantaloni, una screanzata, che chiede di Franco". La signorina in questione che reclamava la ‘proprietà’ di quel Franco (Bertini) giocatore di basket che stava esplodendo a livello nazionale, era la figlia dell’armatore Costa di Genova. Per intendersi Costa Crociere. Era l’Agnelli del mare. Un amarcord pieno di aneddoti l’incontro che si è svolto l’altra sera nella sede del moto club Benelli, davanti ad un centinaio di persone, tra il nostro Franco Bertini e l’intervistatore, il padrone di casa Paolo Marchinelli. Forse è la prima volta che Bertini parla in pubblico della ‘sbornia’ che prese per lui questa signorina che poteva avere il mondo, che viveva in un palazzo grande come piazza del Popolo, ma che aveva mollato tutto per andare di persona a suonare a quel campanello di via del Vallato. Una storia dentro tante storie, quella che Bertini ha raccontato divertendo il pubblico presente.

Anomalo il contenitore e cioè il moto club? No. Perché anche il basket, come le moto, fanno parte della cultura più profonda della città. E c’è anche un filo conduttore che unisce il motociclismo alla pallacanestro: uno dei primi sponsor della Vuelle è stata proprio la Benelli. Una impresa-colosso per quei tempi, la casa del Leoncino, che andava a dare una mano a quel fenomeno cittadino che stava fiorendo e cioè il basket.

A suo modo, anche se in maniera più popolare, una grande biblioteca della storia orale, il moto club Benelli. Luogo anche di socialità e convivialità con le signore che si mettono ai fornelli per scodellare i primi per i soci. Poi si smontano i tavoli, si aggiungono le sedie in mezzo allo storia del motociclismo e si parte con serate a tema: la prima ricordando Fabrizio De Andrè, quindi l’altra sera è stata la volta di Franco Bertini e il prossimo giro toccherà ad un altro cultore della pesaresità che è Nando Cecini.

Un Franco Bertini che è partito dagli albori e cioè dalla palestra Carducci. Dal padre di tutti e cioè Agide Fava, allenatore-giocatore e tante altre cose. Quindi loda quei due bronzi di Riace che ai tempi spopolavano in tutti i sensi: la coppia Sandro Riminucci e Arnaldo Ninchi poi passato dal basket al teatro.

Quindi la confessione: "Sono ormai otto anni che non vado più a vedere la pallacanestro", ha detto Franco. Dopodiché lo ‘scandalo‘ di Parigi quando la nazionale si rifiutò di andare in un hotel alla periferia della metropoli francese per cui si dovette dirottare per il cuore di Parigi: i giornali sportivi ‘urlavano‘ alla bella vita di Pigalle, ai locali notturni: una caso nazionale con tanto di intervento dei vertici del Vaticano.

Quindi il tratto sociologico della divisione tra città e la periferia: il basket era espressione della bella borghesia cittadina che cessa di essere dominus con l’arrivo di Scavolini, come sponsor-padrone. Per arrivare alla definitiva fine di quell’epoca con l’abbandono del vecchio palas di viale Marconi per salire sull’astronave. Tanti applausi per Franco Bertini che ha rimesso sul tavolo della città quel vecchio adagio: se non conosci il passato difficile poi valutare il presente. La nota: tra il pubblico anche Graziano Rossi. Al piano di sopra la Morbidelli 250 cc con la quale sfiorò il titolo mondiale.

m.g.