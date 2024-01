Beslan, il ricordo che non muore. La città amica di Pesaro e Gradara

Ieri nella sala Rossa del Comune di Pesaro è stata ricevuta una delegazione da Beslan, città martoriata dal terrorismo venti anni fa.

La strage di Beslan avvenne fra il 1º e il 3 settembre 2004 nella scuola Numero 1 di Beslan, Ossezia del Nord, repubblica autonoma del Caucaso nella Federazione Russa, dove un gruppo di 32 terroristi, fondamentalisti islamici e separatisti ceceni occupò l’edificio scolastico sequestrando circa 1.200 persone fra adulti e bambini. Due giorni dopo, quando le forze speciali russe fecero irruzione, ebbe inizio un massacro che causò la morte di più di trecento persone, fra le quali 186 bambini, ed oltre 700 feriti. Presenti all’incontro per la città di Beslan il sindaco Tatrov Khariton accompagnato da un sopravvisuto, Misikov Atsamv; l’assessore alla Gentilezza e alla Crescita del Comune di Pesaro, Camilla Murgia e per il Comune di Gradara Federico Mammarella. Al riguardo Camilla Murgia ha detto: "Diamo il benvenuto al sindaco di Beslan ed a uno dei sopravvissuti, impegnati in questa settimana con visite istituzionali in vari comuni, a Bologna, Roma, Gradara, e naturalmente Pesaro. Infatti la nostra è da sempre una città inclusiva e schierata in prima linea contro ogni forma di violenza e odio, i tempi storici che stiamo vivendo ci obbligano a mettere la Pace al centro di ogni azione, come testimonia la Capitale della Cultura, intesa come occasione per potenziare le nostre azioni contro la violenza".

Insieme a Pesaro anche Gradara, che ha firmato un protocollo di amicizia tra i territori, che si affiancherà ad azioni future pensate con le scuole per i prossimi mesi anche a Pesaro. "Il Comune di Gradara - ha detto Federico Mammarella – rafforza i rapporti con Beslan anche dal punto di vista turistisco e culturale. In questa occasione invochiamo fortemente la Pace".

"Lo scorso anno scolastico – conclude Camilla Murgia - infatti l’associazione "Mamme di Beslan" è venuta a Pesaro per raccontare la propria storia agli studenti dell’Istituto Agrario Cecchi, un’ esperienza molto toccante, che ha ridato voce e memoria ad una pagina di storia contemporanea troppo poco conosciuta e che è necessario recuperare".

Luigi Diotalevi