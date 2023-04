Beslan, la forza delle madri dopo la strage

La sala della Provincia ha accolto giorni fa tra silenzio e applausi una delegazione dell’associazione "Le Madri di Beslan", dalla località della Cecenia in cui avvenne il massacro tra il 1 e 3 settembre 2004 che causò la morte di oltre 300 persone (di cui 186 bambini) e più di 700 feriti e che ancora non ha visto chiudersi le indagini. Hanno parlato tre madri, che hanno perso i figli in quella strage e tre superstiti (un ragazzo e due ragazze), bambini all’epoca dei fatti. Tra i politici, il consigliere della Regione Marche Giacomo Rossi, il sindaco di Gradara Filippo Gasperi, l’assessore Camilla Murgia e i deputati di "Libera" Repubblica di San Marino Alessandro Bevitori e Matteo Ciacci.

"Dobbiamo parlare e distruggere questo silenzio, e chiedere che si faccia uno sforzo affinché non succeda mai più. La vostra libertà di parlare è uno status altissimo che altri non hanno perché la parola è l’arma più grande durante ogni guerra", ha detto Dudieva Susanna, una delle madri di Beslan, aggiungendo sulla guerra ucraina: "Noi siamo madri, abbiamo sopportato la tragedia di perdere i nostri figli e abbiamo capito che nessuna politica, ambizione o scopo può valere quanto una lacrima versata per i bambini. Le lacrime sono uguali tra madri ucraine, russe o africane." "Pensavo che la mia vita sarebbe finita lì, in quella palestra" - racconta poi Tsirikhova Zarina, che all’epoca dei fatti era una bambina. "Ora noi dobbiamo vivere due vite. La nostra e quella dei loro figli per ringraziarle della loro forza e dell’umanità che questi viaggi con loro ci stanno mostrando". "Sono venuto in Italia per la prima volta e voglio ringraziarvi" - racconta Misikov Atsamaz, altro bambino sopravvissuto - "In nessun altro paese ho visto così tante strade e luoghi in memoria di quel giorno". La scuola della tragedia diventerà un museo in memoria delle vittime del terrorismo.

Teobaldo Bianchini