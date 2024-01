‘Betlemme a Talacchio’, gran finale. "Grazie agli organizzatori"

È stata una bella conclusione, sabato scorso, giorno dell’Epifania, per "Betlemme a Talacchio". Finale caratterizzato ovviamente dall’arrivoi dei Re Magi. Alle ore 15, in via Marconi, ad attendere l’arrivo, c’erano don Richard Mbadu, parroco di Talacchio, Colbordolo e Montefabbri, il sindaco Palmiro Ucchielli, in rappresentanza del Comune di Vallefoglia e tanti cittadini che hanno accompagnato il corteo nella Chiesa di San Michele Arcangelo dove si è tenuta la tradizionale benedizione delle famiglie. Dopo il rito religioso la cerimonia è proseguita con balli e canti eseguiti dal gruppo musicale "Vagatrio" e la degustazione di castagne e vin brulè con stand gastronomico curato dalla Pro Loco Montecchio che quest’anno ha partecipato all’organizzazione della 7ª Edizione di "Betlemme a Talacchio". La mattina del 6 gennaio i Re Magi hanno fatto visita anche ai fedeli nella Chiesa di Santa Maria Assunta a Montecchio dove son Marco Di Giorgio ha celebrato la funzione religiosa. "A nome dell’Amministrazione Comunale, afferma il sindaco Palmiro Ucchielli – ringraziamo gli organizzatori e tutti quanti si sono impegnati per la riuscita di ‘Betlemme a Talacchio’, che richiama sempre tanti visitatori".

l. d.