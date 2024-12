Betlemme a Talacchio. La vera magia del Natale

E’ stata presentata l’ottava edizione di ‘Betlemme a Talacchio’, l’evento che ogni anno attira più curiosi in visita alle opere a grandezza naturale del presepe che presenta sempre tante novità. Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, don Richard ha sottolineato che anche quest’anno il presepe si snoderà lungo il consueto percorso cittadino, visibile a partire da domenica, con l’inaugurazione che avrà inizio alle 15 e poi si andrà avanti fino al 12 gennaio. L’iniziativa prevede l’allestimento delle vie centrali della frazione di Talacchio con rappresentazioni tradizionali del presepe, realizzate con statue in stoffa e legno a grandezza naturale, tutte artigianalmente create dalla comunità locale. Le scene riproducono situazioni e mestieri tipici della tradizione popolare e religiosa. Tra le novità di quest’edizione, ci sarà un presepe realizzato con il pizzo da una signora del paese, e un altro all’interno della chiesa. Inoltre, è prevista una lotteria, momenti conviviali e musicali, e l’esibizione degli antichi mestieri il 26 dicembre. Il presepe si animerà con l’arrivo dei Re Magi, previsto per il 6 gennaio. Alla conferenza stampa di presentazione erano presenti il parroco don Richard Mbadu, il sindaco Palmiro Ucchielli, i coordinatori dell’allestimento del presepe Otello Franca e Paolo Fucili, il presidente della Pro Loco di Montecchio Francesco Tonucci, e alcuni cittadini e cittadine che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa. Ucchielli ha espresso il suo sentito ringraziamento a tutti gli abitanti di Talacchio e i volontari, sottolineando come il lavoro della comunità abbia dato vita a vere e proprie opere d’arte che, oltre a celebrare la tradizione, contribuiscono a promuovere il territorio. In conclusione, don Richard, Ucchielli e gli organizzatori hanno invitato tutti a visitare "Betlemme a Talacchio", anche nelle ore notturne. Con le sue postazioni illuminate, il presepe offre ai visitatori un’atmosfera magica e suggestiva, tipica del Natale.

Lucia Arduini