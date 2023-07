Bezzecchi promosso Campione nei circuiti ma non aveva la patente Ora può guidare la moto

"E’ stato bravissimo, si vede quando una persona ha abilità e destrezza nel campo. Questo è chiaramente il caso di Marco Bezzecchi. Lui dovrebbe essere un esempio per gli altri, soprattutto per i giovani della sua età". La "battuta" è dell’esaminatore ingegner Massimo Papa, responsabile dell’Ufficio della Motorizzazione di Pesaro nella "sceneggiata" vera e seria che va periodicamente in scena all’Autoscuola Afredo Bassani di Pesaro quando avviene un fenomeno che la gente normale non riesce a comprendere bene: arriva un gran pilota di motociclismo, abituato fare magie di equilibrismo è staccate a 300 all’ora sulle piste del Motomondiale e deve dimostrare di sapere guidare una moto sulla pubblica via come uno di noi. Ieri pomeriggio, per esempio, da Bassani è arrivato Marco Bezzecchi, pilota di punta con Luca Marini del VR46 Racing Team di Valentino Rossi che nel corso del campionato mondiale di MotoGp sta dando morsi nei calcagni a "Pecco" Bagnaia, guadagnandosi podi, punti e posti alti in classifica. Però, fino a ieri, prima di conquistarsi la patente A, non avrebbe potuto portare la morosa a fare un giro in moto in città: non era "abilitato" a farlo.

"Per fortuna durante l’esame è andato tutto liscio – dice Bezzecchi subito dopo la consegna della patente da parte dell’ingegnere Papa –. Prima il percorso coi birilli e poi direttamente su strada".

Dove aveva a che fare con gente che non derapa in curva e che va ai cinquanta all’ora anche in rettilineo "Qui li abbiamo visti passare quasi tutti – dice il padre nobile Bassani –. Questo ragazzo io lo vedo un po’ più particolare, mi ha dato una sensazione diversa, è nato campione e infatti i risultati si sono subito visti. Nulla da togliere agli altri, ma le sue qualità sportive ed umane lo porteranno in alto. Un orgoglio di cui vantarci". E forse ripensa a ormai tanti anni fa, quando, fra i primi ad arrivare da lui a prendere la patente per guidare la moto in città, arrivò un ragazzetto biondo che era già patentato di suo alla grande fin dalla nascita: Valentino Rossi."Mi raccomando ragazzi – dice Bezzecchi salutando – divertitevi in pista ma per strada siate prudenti". Parola di pilota.