Biagetti si è iscritto a Urbino Capoluogo

Nuova adesione per l’associazione Urbino Capoluogo. Nei giorni scorsi si è iscritto Giuseppe Roberto Biagetti, direttore didattico dell’Isia, a seguito di un incontro con il senatore Giorgio Londei, presidente della associazione.

"Ho deciso di iscrivermi – ha spiegato il direttore – in quanto condivido le finalità dell’associazione e, in particolare, le proficue attività culturali ed economiche. Noi che siamo un Istituto facente parte del settore alta formazione artistica del Ministero dell’Università e della Ricerca Scentifica, guardiamo con particolare attenzione a chi si impegna in Urbino e nel Montefeltro verso la valorizzazione delle giovani generazioni".

Nel corso del cordiale colloquio si è ricordato che sono solo cinque, in tutta Italia, gli Isia e che quello della Citta Ducale è sempre più proiettato nel disegno strategico nazionale e internazionale di formare giovani artisti pronti per il mondo del lavoro.