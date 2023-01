Biagiotti con i neo-colleghi, prima opposti: "Ho trovato accoglienza e disponibilità"

Battesimo del fuoco ieri per Roberto Biagiotti – ex Lega approdato al centrosinistra nel gruppo misto di maggioranza da candidato con Impegno Civico (Di Maio Tabacci) alle ultime politiche. Il consigliere comunale ha partecipato al “Workshop di fine mandato“ con i neocolleghi, prima opposti. "Ho trovato un’accoglienza forte, molto sentita. Sia da parte del sindaco che dal presidente del Consiglio comunale, Marco Perugini. Non me l’aspettavo questa apertura di credito e di disponibilità, una vicinanza in questi termini. Per non deludere le aspettative e cercare di essere in linea con il pensiero e la volontà della squadra nel raggiungimento di determinati obiettivi, darò il massimo, senza risparmio"