Biancani-Carrabs, è caos. Il sindaco al contrattacco: "Anche il suo partito votò l’aumento della Tari"

"Europa Verde Pesaro: nessun problema con il sindaco Biancani". Più o meno negli stessi minuti in cui ieri veniva diffuso questo comunicato conciliante, lo stesso Biancani sferrava un durissimo attacco su Facebook a Gianluca Carrabs, membro della direzione nazionale di Europa Verde: uno sfogo lungo ben tremila battute senza mai fare nome e cognome dello stesso Carrabs, evidente segnale di arrabbiatura ai massimi livelli. Insomma, l’Europa Verde pesarese dice di non aver problemi con Biancani che invece ha problemi serissimi con l’Europa Verde rappresentata da Carrabs. Ne avevamo parlato ieri: il clima è talmente teso che in maggioranza si sussurra anche che il sindaco sia pronto a mandare in frantumi l’alleanza togliendo la delega all’assessora dei Verdi, Maria Rosa Conti. Tutti smentiscono, ma intanto lo scontro sale di tono. Salirà ancora di più da oggi in poi, quando sarà nota a tutti la relazione della commissione parlamentare Ecomafie (vedi pagina 11: sarà presentata lunedì mattina in Prefettura) che condanna senza mezzi termini l’operazione di Marche Multiservizi sulla discarica di Riceci. E mette sotto accusa, dunque, Mauro Tiviroli, l’amministratore delegato di Mms del quale Carrabs chiede la rimozione e di cui invece Biancani, da quand’è sindaco, è diventato accalorato sostenitore. In tutto questo c’è un convitato di pietra: Matteo Ricci. Perché Biancani può anche permettersi di rinunciare a Europa Verde senza avere ripercussioni particolari sulla sua maggioranza, invece Ricci non può permettersi che proprio a Pesaro si crei un’incrinatura della sua alleanza da candidato governatore regionale. Insomma, è un bel caos.

Torniamo però alla cronistoria di ciò che è successo ieri. Il sindaco ha reagito sui social a quanto detto sul Carlino da Carrabs: "Martedì Biancani ufficializzerà l’aumento della Tari – erano state le sue parole – voglio vedere come lo spiega ai cittadini", riferendosi ai 3 milioni e 400mila euro buttati da Marche Multiservizi per la discarica di Riceci. "A tutto c’è un limite – ha ribattuto Biancani schiumando rabbia –. Vengo quotidianamente attaccato per scelte non prese da me, quando non ero nemmeno sindaco. Chi oggi manda messaggi populisti e non veri, nel 2024 a Pesaro aveva una sua rappresentanza in maggioranza che condivideva l’aumento della Tari del 3.6% per il 2024 e del 5.6% per il 2025. Questo significa che i rappresentanti o non lo riconoscono, e quindi mi aspetto una loro presa di posizione, o che lui non riconosce loro". Riferimento a Carrabs, appunto, senza nominarlo. E ancora: "Associare gli aumenti della Tari agli investimenti di Marche Multiservizi, compresi i 3milioni spesi per Riceci, è fare cattiva informazione perché, questo tipo di investimento, non può essere coperto dalla Tari".

Parole pesanti, che hanno travolto l’altro comunicato, quello conciliante di Europa Verde Pesaro, che ha provato a dare una botta al cerchio e una alla botte: da un lato ha ribadito il no alla discarica di Riceci auspicando che Marche Multiservizi torni pubblica (musica per le orecchie di Carrabs), dall’altro ha sottolineato i meriti di Biancani sul fronte del servizio di igiene urbana: "Con il sindaco – scrivono – abbiamo un dialogo costruttivo, noi di Europa Verde Pesaro". Loro forse sì, il loro capo decisamente no.

Roberto Fiaccarini