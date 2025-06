Biancani cerca un rinforzo. Serve un uomo nello staff. Spunta l’ipotesi Cioppi

Chi sarà il nuovo braccio destro del Sindaco di Pesaro? L’avviso è pubblico, ma in città si vocifera con una certa insistenza: tra i papabili ci sarebbe Stefano Cioppi, ex direttore sportivo della Vuelle Basket e oggi consigliere comunale eletto nella lista civica di Andrea Biancani. Un profilo che non passa inosservato, tanto per l’esperienza gestionale quanto per la vicinanza politica. E in un incarico fiduciario, si sa, la fiducia conta più dei titoli. Il Comune ha infatti pubblicato un avviso per selezionare una sola figura da inserire nello staff del sindaco, con contratto a tempo pieno e determinato, ai sensi dell’art. 90 del Testo Unico degli Enti Locali. La posizione è strategica: chi verrà scelto dovrà affiancare il primo cittadino nelle funzioni di indirizzo e controllo, occupandosi in particolare di progetti in ambito sportivo, gestione della delega "porto" e coordinamento con le realtà rappresentative del territorio. Serve una persona abituata a gestire dinamiche complesse, con ottime capacità relazionali e una certa dimestichezza con la macchina amministrativa. Richiesti: laurea triennale o magistrale, buona conoscenza dell’inglese, padronanza dei principali strumenti informatici e un curriculum coerente con le funzioni previste. Il contratto prevede l’inquadramento nell’area dei funzionari con "elevata qualificazione". La scadenza è fissata per il 30 giugno alle ore 23:59. Si partecipa esclusivamente tramite la piattaforma InPa, ma non aspettatevi quiz né punteggi: si tratta di un incarico fiduciario, senza graduatorie, dove a decidere è direttamente il sindaco, che può eventualmente convocare i candidati per un colloquio motivazionale. Un profilo che potrebbe andare bene per le competenze di Stefano Cioppi: sport, relazioni istituzionali, rete territoriale. Nessuna ufficialità, per carità. Ma come nel basket, anche nella politica pesarese ci sono ruoli che si costruiscono fuori dai riflettori, tra gli allenamenti e le scelte di spogliatoio. Il nome di Cioppi era già circolato per la presidenza di Marche Multiservizi. Allora restò in panchina. Stavolta potrebbe entrare in campo. Ma, come nel basket, anche qui l’attenzione è alle voci che circolano negli spogliatoi prima della partita. Vale però la pena ricordare che proprio con l’art. 90 fu assunto, anni fa, anche Massimiliano Santini, oggi indagato nell’inchiesta "Affidopoli". Un precedente che fa alzare il livello di attenzione intorno a ogni nuova nomina fiduciaria, anche quando, come in questo caso, avviene in perfetta aderenza normativa.