"Biancani ci diffama", e il chirurgo lo querela

di Sandro Franceschetti

Stanno suscitando forti reazioni e avranno anche conseguenze sul piano giudiziario le parole pronunciate mercoledì in aula, durante la discussione sul nuovo Piano socio sanitario, dal consigliere regionale Andrea Biancani: "Un assessore sta portando i chirurghi a Pergola a guardare le cicatrici e non dico cosa… Urbino spogliato di medici per andare a Pergola… con i chirurghi che giocano a tressette". Frasi che hanno indotto il primario di chirurgia del nosocomio cesanense, Francesco Gammarota (nella foto a sinistra), a disporre una querela: "L’ho firmata giovedì sera – conferma – e ho già dato tutto al mio avvocato, per tutelare il mio lavoro e quello dei colleghi. E’ inaccettabile che i professionisti della politica facciano certe osservazioni su chi si “fa il mazzo“ alzandosi alle 6 del mattino per andare a lavorare e a curare le persone".

Sul piano politico, a reagire con forza alle parole del vicepresidente dell’assemblea legislativa delle Marche (dopo la Lega, che ha chiesto le dimissioni di Biancani, ndr) è il gruppo di minoranza comunale “Pergola nel Cuore“ con l’onorevole Antonio Baldelli, Marta Oradei e Luca Castratori (nella foto a destra, Oradei, Baldelli e Castratori davanti al simbolo del gruppo). "Per il Pd di Biancani, Vitri e Mangialardi non è stato sufficiente aver distrutto la sanità delle Marche e aver smantellato l’ospedale di Pergola – attaccano i tre membri di opposizione –. Dopo aver ammesso che con la riforma sanitaria targata Ceriscioli l’ospedale di Fano sarebbe stato di fatto azzerato e aver sostenuto che gli ospedali di Pergola e Fano oggi non sarebbero utili alla sanità marchigiana, anzi gli arrecherebbero problemi, il Pd, con il consigliere regionale Biancani, è arrivato ad offendere gli operatori sanitari del nostro ospedale, sostenendo che essi non lavorano ma passano il tempo “giocando a tressette“. Di fronte a ciò, “Pergola nel Cuore“ esprime riconoscenza e solidarietà verso medici, infermieri, oss, tecnici e tutto il personale del nosocomio della Valcesano per il gratuito e ingiurioso attacco".

"Tutto è accaduto – aggiungono Baldelli, Oradei e Castratori – durante il consiglio regionale in cui si è stato approvato il nuovo Piano socio sanitario, che cancella definitivamente la politica dell’ospedale unico di Ceriscioli per ridisegnare una sanità pubblica diffusa sul territorio. Un lavoro che richiederà tempo e incontrerà difficoltà, a partire dalla mancanza di medici e dalla obsolescenza delle strutture, ma per cui ringraziamo il presidente Francesco Acquaroli, l’assessore Filippo Saltamartini e l’intera giunta regionale".

"Prendiamo atto – proseguono i tre di “Pergola nel Cuore“ – dell’intenzione del primario chirurgo del nosocomio cesanenese di querelare l’esponente pesarese del Pd per tutelare il lavoro e l’onorabilità degli operatori sanitari dell’ospedale di Pergola. L’arroganza e la protervia di chi ha distrutto la sanità marchigiana non ha limiti e fa riflettere. Mentre il consigliere Biancani si esibisce in imbarazzanti affermazioni, solo qualche settimana fa la chirurgia pergolese ha ricostruito a una giovane donna l’orecchio, interamente amputato a seguito di un grave infortunio sul lavoro".