Biancani commosso:: "Perdita importante" Vuelle e Vis: "Grazie"

Il sindaco Andrea Biancani ha ricordato la figura di Palazzetti affermando che "la città perde un grande imprenditore e un uomo di sport, profondamente legato alla città che ha sempre amato". Poi ha ricordato il suo impegno nello sport e come imprenditore, concludendo: "Una famiglia che in poche settimane ha visto anche la scomparsa della sua amata figlia Claudia. Come sindaco e l’intera amministrazione ci stringiamo al dolore della famiglia".

A ricordare la figura di questo imprenditore anche l’ex sindaco Matteo Rcci che scrive: "Il mio pensiero in questo momento si rivolge anche a sua figlia Claudia che ci ha purtroppo lasciati prematuramente qualche settimana fa, nella speranza che si possano riabbracciare".

Tra i primi a ricordare la figura di Eligio Palazzetti la Victoria Libertas di cui è stato presidente per 13 anni: "La società è vicina con affetto alla famiglia Palazzetti storico presidente del club, imprenditore illuminato e grande tifoso biancorosso. Tutta la società rivolge le proprie condoglianze ai suoi cari in questo trieste momento".

Il ricordo della Vis Pesaro 1898 si unisce al cordoglio per la sua scomparsa: "Imprenditore e uomo di sport che nei primi anni ‘90 ha ricoperto il ruolo di presidente e amministratore delegato della nostra Vis. Il suo ricordo resterà indelebile".

Anche il Club Nautico non dimentica Palazzetti. Il presidente Vittorio Strapazzini a nome di tutto il sodalizio ️scrive: "Eligio è stato uno dei soci storici del nostro club, che ancora frequentava, presidente ed ancora oggi rivestiva il ruolo di presidente onorario. La sua scomparsa lascerà un vuoto immenso in tutti noi. Il presidente e tutto il consiglio direttivo e tutti i soci si uniscono al profondo dolore della famiglia. Le bandiere del nostro club saranno a mezz’asta ed in segno di lutto verrà issata la tendina nera".

Tra i ricordi anche quello di Domenico Zampolini giocatore che volle alla Vuelle: "Una notizia che pesa nel cuore, il caro Eligio Palazzetti ci ha lasciati. Un uomo buono, generoso e autentico, uno di quelli che è impossibile non ricordare con affetto. Fu proprio lui a volermi come giocatore a Pesaro. Lo ricorderò sempre con gratitudine e affetto".