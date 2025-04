Biancani contro tutti: "Vediamo se sulla Tari fanno come me"

"Pesaro per il 2025 passerà dal 5.6% di aumento della Tari, già previsto per cittadini e attività, allo 0%". Parole del sindaco Andrea Biancani, che parte da questa premessa per attaccare i sindaci di centrodestra che in sede di approvazione del bilancio di Marche Multiservizi avevano chiesto di usare i dividendi per alleggerire il peso delle bollette sulle famiglie. "I sindaci che oggi dicono di essere tanto attenti agli interessi dei cittadini – prosegue Biancani – mi chiedo se si accoderanno alla scelta di Pesaro sull’azzeramento dell’aumento, che non sarà fatto utilizzando gli utili, che non possono essere adoperati per azioni di questo tipo, ma solo grazie ad una scelta politica ben ragionata. Inoltre, agli stessi sindaci che preferiscono fare la politica della propaganda, dico che da quest’anno, in particolare grazie al comune di Pesaro, gli utili sono stati ridotti di oltre il 20%, ed è la prima volta dopo anni. Dall’altra parte, voglio chiarire una volta per tutte ai “fenomeni” della finanza societaria, alcuni dei quali si promuovono anche oggi sui giornali, che i pesaresi ora pagano con le loro tasche anche la gran parte degli investimenti sull’idrico e sui rifiuti nell’entroterra. Se i pesaresi pagassero per i soli loro servizi, avrebbero tariffe inferiori, mentre i cittadini rappresentati dai “fenomeni” avrebbero bollette più salate".

"Chi oggi dice di non utilizzare gli utili per i servizi ai cittadini, è perché gli utili non li ha in quanto i loro comuni negli anni o hanno deciso di vendere le quote di Marche Multiservizi per poter chiudere i loro bilanci, o non vogliono aumentare le loro quote all’interno della società. Ed oggi, gli stessi sindaci della politica populista, chiedono ai pesaresi di rinunciare ai propri servizi sociali e alla persona".

"Piuttosto, mi chiedo perché i sindaci che anche oggi non hanno perso occasione di apparire sui giornali raccontando favole e favolette, non utilizzino la stessa energia per chiedere alla Regione Marche di cambiare il piano dei rifiuti che per come definito adesso non consentirà di realizzare nuovi impianti e costringerà le amministrazioni, già dal 2028/2029, ad aumentare le tariffe della Tari di oltre il 10% all’anno".