Biancani difende ’Lothar’: "Per lui fiducia e stima"

Nessuna risposta a domanda diretta. Il sindaco Andrea Biancani sceglie la via più cauta: un comunicato scritto per commentare la posizione del suo dipendente Massimiliano Amadori, componente del suo staff, dopo la notizia che suo è il 25° nome iscritto nel registro degli indagati dell’inchiesta Affidopoli. Poche righe calibrate e tono istituzionale.

"Dal punto di vista umano – scrive -, ricevere un avviso di garanzia rappresenta un momento difficile da affrontare e accettare, soprattutto per una persona come Massimiliano, che ha sempre svolto il proprio lavoro con passione. Voglio esprimere, quindi, la mia fiducia e stima in Massimiliano Amadori, persona che ha sempre collaborato con serietà, professionalità nei confronti dell’amministrazione comunale". E inoltre. "Sono certo che la magistratura farà luce sui fatti nel modo più rapido e trasparente possibile. Ho piena fiducia nel lavoro degli inquirenti e altrettanta fiducia nel fatto che Massimiliano saprà chiarire la propria posizione. Pesaro va avanti. L’attività amministrativa continua con la stessa energia e determinazione di sempre. La trasparenza e la correttezza restano i cardini del mio modo di amministrare. Continueremo, assieme alla mia squadra, a lavorare con responsabilità, serenità e rispetto delle istituzioni".

Amadori non è un dipendente qualunque. È stato il capo di gabinetto scelto nel 2021 da Matteo Ricci. Noto a tutti come "Lothar", è da sempre un amico personale dell’ex sindaco di cui ha seguito passo dopo passo la carriera politica ricoprendo anche il ruolo di capogruppo del Pd in consiglio comunale. Dopo il cambio di legislatura è rimasto, ed è tuttora, nello staff di Biancani. Era il 22 febbraio 2021 quando Ricci annunciava la nomina pubblicamente, accanto al suo ex capo di gabinetto Franco Arceci, pronto ad andare in pensione. "La procedura si è conclusa sabato, domenica abbiamo visionato i curricula e la mia scelta è ricaduta su Amadori". Poco dopo, gli atti amministrativi completavano il quadro: la determinazione n. 397 del 2 marzo 2021 formalizzava l’assunzione a tempo determinato ex art. 90 Tuel. Da allora, è stato una figura di raccordo costante tra politica e amministrazione. E oggi il suo nome compare negli atti della Procura di Pesaro come soggetto, secondo l’accusa, pienamente consapevole delle scelte adottate nell’ambito dei presunti affidamenti pilotati alle associazioni Opera Maestra e Stella Polare.