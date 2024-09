Biancani e la discarica: "I 3 milioni dati ad Aurora non vadano nelle bollette"

La discarica a Riceci non si farà. Né ora né mai. Marche Multiservizi può ricorrere al Tar ma perderebbe tempo e soldi, in particolare quelli pubblici. Non è escluso che lo rifaccia visto ha buttato dalla finestra 3 milioni di euro per racimolare il 40 per cento di Aurora srl, la società battistrada che fa capo all’88enne Ambrogio Rossini e famiglia, un imprenditore di San Marino che lavora la carta ma sa riconoscere soprattutto la filigrana. E’ l’uomo che ha acquistato o meglio ha firmato i compromessi di acquisto a Riceci versando il 10 o 20 per cento di caparra ai proprietari dei terreni utili per la discarica. Rossini ha speso circa un milione di euro. Subito dopo è riuscito a vendere a Marche multiservizi il 40 per cento di Aurora srl per 3 milioni di euro. Solo l’ipnosi può aver indotto Marche Multiservizi a spendere quei soldi per una scatola vuota senza alcuna certezza.

Sindaco Biancani, il comune di Pesaro ha il 25,5 per cento di Marche multiservizi. Quei 3 milioni regalati all’imprenditore di San Marino li considera comunque un investimento e dunque vanno spalmati sulle bollette?

"Capisco la domanda e dico no. Sarebbe assurdo e ingiusto che un solo euro di quei tre milioni sia fatto pagare ai cittadini"

Intende recuperarli in qualche modo?

"Se si accerterà che si è trattato di un errore manageriale ci sono le leggi che permettono di chiedere conto di quell’errore". Ma lei ha riconfermato il cda col presidente Pierotti. Che votò per la discarica ritenendo che tutti i comuni fossero d’accordo.

"Ho riconfermato Pierotti perché la procedura della conferenza di servizi sulla discarica era in corso. Invece è finita due giorni dopo. Questo cambia la situazione perché bisogna guardare al futuro".

Vuol cambiare il presidente appena rinnovato?

"La nomina era a tempo, ora cercheremo per le sfide future una figura che possa ricoprire il ruolo di presidente avendo un mandato preciso da portare a termine".

Quale mandato pensa di affidargli?

"Bisogna trovare lo spazio per un’altra discarica. Non possiamo mantenere una società di gestione dei rifiuti che non dispone di una discarica. Quella di Tavullia chiuderà tra due o tre anni. Poi che facciamo?"

Chiude perché è satura di rifiuti nostri o del nord Italia?

"Purtroppo i rifiuti sono arrivati anche da fuori ma io non c’ero. Quindi, i problemi vanno affrontati ora. La Regione ha previsto un’unica discarica a Fano ma lì c’è Aset non Marche multiservizi".

Chiederà un accordo con Aset?

"Ci proverò, anche se in passato non è andata bene. Ma io sono testardo".

Lo sa il resto della sua giunta di questa decisione?

"Ho convocato per metà ottobre gli assessori competenti e Ata, a cui chiederò una soluzione B dopo Riceci. Altrimenti andremo a scaricare a Rimini. Ma le bollette saranno diverse"