Biancani e l’ipotesi futura: "Facciamola di tre giorni e solo nel fine settimana"

"Mettiamoci a sedere con tutti gli operatori interessati e parliamone", dice il sindaco Andrea Biancani affrontando il disagio che stanno affrontando sia i residenti che gli albergatori della zona mare ‘intrappolati’ tra le bancarelle della fiera di San Nicola. Perché ieri mattina alcune telefonate di fuoco hanno raggiunto anche il suo ufficio. "Partiamo dal presupposto che si sta parlando di una fiera centenaria e molto radicata in città per cui non si può prendere e trasferire chissà dove così. Fermo restando questo, sono intenzionato ad aprire un tavolo di confronto nel prossimo mese di ottobre proprio per affrontare questo tema e cioè quello dei disagi. Questa mattina al telefono mi dicevano di persone che volevano andare in macchina ad Urbino, ma non potevano lasciare la zona mare. E questo non va ugualmente bene". Il primo cittadino parla di attività che stanno lavorando a pieno ritmo. Come confermano gli albergatori anche perché i prezzi delle camere sono scesi fino al 40% rispetto ad agosto. Ma il primo cittadino apre anche il tema della durata della Fiera: "Va valutata la possibilità di concentrare la Fiera sempre nel fine settimana, quindi al massimo in tre giorni, il venerdì, il sabato e la domenica. Il legame con la ricorrenza di San Nicola verrà mantenuto perché sarà scelto comunque il fine settimana più vicino al 10 settembre, evitando sovrapposizioni con altre fiere nei Comuni limitrofi. Organizzare la Fiera nel weekend ha due vantaggi principali: da un lato consente a più persone di visitarla, perché non coincide con i giorni lavorativi; dall’altro riduce i disagi per chi abita o lavora nella zona interessata, poiché il fine settimana è un periodo in cui la maggior parte delle persone non ha impegni professionali e riesce a gestire meglio eventuali limitazioni alla mobilità". Una ipotesi che Biancani vuole portare al tavolo di confronto con operatori e residenti, assieme ad una diversa ridistribuzione della bancarelle lungo la zona mare per avere maggiore mobilità sia per i turisti che per i residenti. Il problema? E’ che le date di svolgimento della fiera di San Nicola vanno concordate con la Regione "perché non può andare a sovrapporsi ad altre manifestazioni analoghe che si svolgono qui vicino"