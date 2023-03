Biancani e l’ipotizzata uscita del dottor Magalotti: "Se ne vanno tutti"

"I nodi vengono al pettine. L’ho detto e ripetuto più volte", A esclamarlo, con una nota, il consigliere regionale del Pd e vice presidente del Consiglio Andrea Biancani. Il tema è ovviamente quello che riguarda il dottore Cesare Magalotti della Breast Unit e senologia dell’ospedale di Urbino che non sarebbe più in servizio al Santa Maria della Misericordia (nonostante gli annunci della politica e delle associazioni di supporto alle donne operate di tumore al seno non è ancora arrivata una conferma diretta dallo stesso e nemmeno dalla Azienda Sanitaria Territoriale).

"La nuova organizzazione sanitaria, che dal primo gennaio ha previsto la cancellazione dell’Azienda Ospedaliera Marche Nord (Pesaro e Fano) e la creazione di un presidio Ospedaliero Unico con quattro sedi (Pesaro, Fano, Urbino e Pergola), porterà la sanità del nostro territorio a ridurre la qualità e la quantità dei servizi offerti - prosegue il consigliere pesarese -. Aumenterà la fuga dei medici e la mobilità passiva. A farne le spese saranno soprattutto le due strutture dell’entroterra, Urbino e Pergola . Non ci sarà nessuna razionalizzazione del personale, anzi la demagogia e il populismo fin qui dimostrato creeranno solo sacche di inefficienze. Ovviamente, nell’interesse dei cittadini, spero di sbagliarmi. Prima andava tutto bene? - si chiede a conclusione Biancani - sicuramente no, ma l’attuale modello organizzativo, a mio avviso, potrà solo aumentare le criticità mettendo in marcia verso altri ospedali i residenti dell’entroterra".

fra. pier.