Biancani e l’onda di destra "Va fermata alleandosi Ad Ancona il Pd era solo"

di Luigi Luminati

Qual è stato l’errore della Mancinelli ad Ancona? A rispondere è Andrea Biancani, consigliere regionale Pd: "Non esser riusciti a fare un’alleanza più ampia presentandosi senza 5 Stelle e forze di sinistra. La sinistra ha perso di due punti dopo le divisioni dei mesi scorsi e per non aver trovato una nuova occasione di ricomposizione". Le primarie di partito non hanno portato bene. "La Mancinelli ha sbagliato qualcosa: il Pd doveva fare un percorso unitario nel centro sinistra. Se facciamo i conti dei risultati del primo turno la sinistra ha ottenuto più consensi del centro destra".

La differenza di Pesaro con Ancona qual è?

"Intanto abbiamo un’alleanza più ampia: con noi ci sono i 5 stelle; le liste civiche; i Verdi. Potremmo anche fare accordi con altre liste o partiti sia della sinistra sia del centro. Lo faremo dove sarà più sensato trovare convergenze programmatiche di centro sinistra".

Da cosa dipende?

"Da varie circostanze che valuteremo. Possiamo anche aumentare gli alleati, ma dobbiamo comunque ringraziare il sindaco che è stato capace di creare una coalizione ampia".

C’è chi la vede già possibile candidato.

"In questa situazione, ci sta tutto. Ma è comunque prematuro parlare di nomi. Non si può fare una campagna elettorale continua che duri un anno e mezzo. Lo dico convintamente: le campagne elettorali devono essere più corte. E’ prematuro parlare oggi del candidato".

Non sarebbe stato necessario un Pd più pronto a contrastare il centro destra a livello regionale sulla sanità?

"La Sanità è un tema fondamentale per la campagna elettorale sia per il voto comunale che quello regionale. I cittadini sentono la Sanità come un grosso problema: le liste d’attesa non sono più gestite. E le scelte fatte dal centro destra contro la Sanità pesarese rappresentano un vero scippo: prima il progetto dell’ospedale unico già pronto cestinato; poi l’abolizione dell’azienda ospedaliera Marche nord".

In consiglio regionale lei si è battuto...

"Direi proprio di sì, ho sollevato tutti i dubbi sulle scelte della giunta regionale compresi i danni che la sanità pesarese ha subito e quelli che subirà".

L’aver voluto gestire insieme alla giunta il ridimensionamento della Sanità pesarese non è stato un errore del Comune? "L’ospedale ridotto comporterà delle scelte negative per tutti. Garantire un sistema con un ospedale unico con 4 stabilimenti distinti pare un beffardo desiderio gestionale ai danni dei cittadini di chi non voleva il cosiddetto ospedale unico". Non bisognava lottare subito per difendere l’azienda ospedaliera Marche Nord?

"Un accordo con la Regione forse era inevitabile. Visto che è la giunta regionale che decide, progetta e finanzia: la giunta regionale – conclude Andrea Biancani – ha costretto il Comune a fare questo accordo. Ma ricordo che oggi ancora non si è fatto niente per il nuovo ospedale da 10 milioni di euro di gara".

Cosa manca inoltre?

"C’è una totale sottovalutazione dei bisogni socio sanitari: disabilità, psichiatria, diabetici: servizio territoriali non si è migliorato niente: dalle guardie mediche in poi".